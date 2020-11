Il Piemonte resta in zona rossa almeno fino al 27 novembre, per effetto della nuova ordinanza del Ministro della Salute

Il Piemonte resta in zona rossa, almeno fino al 27 novembre.

L’ordinanza in vigore da oggi del Ministro della Salute Speranza rimanda a fine mese la possibilità di passare a misure meno restrittive per il Piemonte, ma anche per Lombardia, Calabria e Valle d’Aosta, che restano tutte in zona rossa.

L’ordinanza di oggi resta in vigore fino a 3 dicembre, ma già dal 27 novembre potrebbe esserci il passaggio del Piemonte nella zona arancione.

Con passaggio alla zona arancione saranno riaperti i negozi, ma restano chiusi bar e ristoranti, se non per l’asporto, e rimangono vietati gli spostamenti al di fuori del proprio comune.