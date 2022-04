Il Piemonte sbarca a Verona per Vinitaly ma tanti produttori restano a casa

Si apre domenica la 54^ edizione della principale Fiera italiana del vino. La ripresa dopo l’emergenza Covid lascia aperte una serie di problematiche, in primis la comunicazione e commercializzazione dei vini, ma anche la formula e i costi della manifestazione.

Il Piemonte sarà al Vinitaly 2022 dal 10 al 13 aprile con aziende, cantine cooperative e associazioni di produttori che presenteranno le novità vitivinicole all’evento enologico tra i principali a livello internazionale.

Il Consorzio Alta Langa segnala la presenza di 24 produttori, che saranno in Fiera con le loro cuvée in degustazione. Si tratta di Banfi, Bosca, Calissano, Cerrino, Cocchi, Coppo, Daffara & Grasso, Deltetto, Fontanafredda, Fratelli Grimaldi, Garesio, Ghione, Mario Giribaldi, Il Cascinone, La Fusina, Mauro Sebaste, Pecchenino, Pianbello, Produttori in Clavesana, Sara Vezza, Tenuta Carretta, Terrabianca, Vinchio Vaglio & Serra, Vite Colte.

La Regione Piemonte sarà presente con uno spazio istituzionale allestito all’interno del Padiglione 10, stand G2, in collaborazione con Piemonte Land of Wine, l’ente che rappresenta tutti i consorzi piemontesi del vino, e Unioncamere Piemonte.

Saranno poi presenti con stand privati o in associazione numerosi altri vigneron, nello stesso padiglione o in altri spazi.

Filippo Mobrici, vicepresidente di Piemonte Land of Wine, dichiara. «Quest’anno più che mai Vinitaly è un appuntamento denso di significati per il settore vino piemontese. Arriviamo dai due anni non facili della pandemia, con strascichi economici e sociali non trascurabili e prospettive ancora non chiare. L’incertezza di una guerra nel cuore dell’Europa, con il suo tragico carico di drammi e con le conseguenti sanzioni e i relativi risvolti commerciali, ha aggiunto incognite difficili da prevedere. Nonostante questo il comparto del vino piemontese si presenta al Vinitaly determinato a perseguire la realizzazione di progetti e intenti che partono dalla vigna e arrivano sui mercati di tutto il mondo che, speriamo, ritrovino presto serenità e sviluppo».

Rispetto alle edizioni pre-covid si segnalano anche numerose assenze. I motivi sono emersi dialogando con un bel numero di produttori durante Sana Slow Wine Fair, Derthona 2.0 e Grandi Langhe.

Vinitaly è una rassegna mastodontica nelle dimensioni e di lunga durata. Negli anni è calata di una giornata, ma si tratta di una vera e propria fatica fisica da sopportare lontano da casa. Ben diversa dalla rassegna tortonese o da quella dei Consorzi che rappresentano Langhe e Roero, che si svolgono sul territorio per un periodo più corto. Anche la nuova edizione di Sana, che si è svolta a Bologna, aveva una durata di soli tre giorni e un numero di partecipanti molto ridotto.

Per qualcuno il timore dei contagi è ancora elevato, al punto da aver dato appuntamento al 2023. È il caso della Enrico Serafino, che dopo tanti anni ha scelto di non partecipare a Vinitaly e lo ha fatto con una iniziativa singolare: mantenere lo stand, lasciandolo vuoto.

«La pandemia continua a destare preoccupazione e impone a noi aziende di tutelare i nostri lavoratori e tutti i nostri clienti. – afferma il presidente della Enrico Serafino Nico Conta. – Vinitaly è un evento fondamentale per la presentazione dei propri vini e parte integrante dell’esperienza è la degustazione dei prodotti, oltre che la vicinanza sociale con amici e clienti provenienti da tutto il mondo».

Altre aziende hanno ragionato sulla necessità o meno di essere presenti a Verona. Gli ultimi due anni hanno insegnato a trovare spazi diversi per comunicare i propri prodotti e occasioni differenti per incontrare importatori e distributori.

È il caso di Annamaria Abbona, che dalle pagine social della sua azienda fa sapere: «Dopo 25 anni di presenza, quest’ anno non parteciperemo al Vinitaly. In effetti lo abbiamo sempre vissuto con grande apprensione. Incontrare tutti – clienti effettivi e potenziali, amici e conoscenti – in pochi giorni nella frenesia della fiera con vini spesso campionati dalla vasca perché non pronti, ci estraniava dal nostro mondo abituale. Abituati ad un lavoro fatto di attesa, -di tempi lunghi prima in vigna, poi in cantina ed infine il giusto tempo in bottiglia- come potevamo trasmettere tutto questo in pochi minuti? Certo mi mancherà incontrare gli amici e clienti che arrivano da molto lontano e che incontravo solo in questa occasione ma la pandemia ci ha fatto capire che si possono raggiungere i clienti in altri modi e che ci si può anche reinventare».

È dello stesso avviso Luca Monchiero, che con il fratello Stefano e papà Vittorio produce Barolo a Castiglione Falletto. Niente Vinitaly per loro, ma una strategia che privilegia le fiere più piccole e un maggiore lavoro in azienda nell’affiancare le esigenze degli importatori, dando valore anche a quelli che movimentano numeri minori.

Pare di capire che Vinitaly non sia più così indispensabile. Certo, la collocazione temporale è sempre stata criticata. Ma ora si discute la formula della manifestazione, al punto che tante aziende preferiscono inviare i campioni dei propri prodotti ai potenziali grandi clienti, oppure investire in eventi privati in cantina. O anche (e qui sta il successo di altre manifestazioni) incrementare la presenza sul territorio, partecipando a iniziative meno ingombranti e più funzionali.

A chiudere definitivamente il cerchio sussiste anche una questione economica. Molti vigneron ci hanno parlato di prezzi troppo elevati, difficilmente sostenibili. Alcuni ci hanno fatto capire che la loro partecipazione è dovuta al fatto di aver pagato lo stand per l’edizione 2021, che non si è tenuta. La loro presenza in questi giorni è motivata dal recupero di una spesa già fatta.

Al di là di tutto, dopo oltre cinquant’anni Vinitaly resta la principale Fiera del vino sul territorio nazionale, con un fittissimo calendario di conferenze, convegni, degustazioni e presentazioni in anteprima.

Fabrizio Bellone