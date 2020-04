Il Piemonte non sarebbe intenzionato ad allinearsi alla decisione del Governo che con il Decreto 10 aprile ha annunciato la riapertura di diverse attività a partire dal 14 aprile.

Il governatore Cirio, da quanto si apprende, sarebbe pronto a firmare una nuova ordinanza in linea con il presidente della Regione Lombardia Fontana, per mantenere chiusi cartolerie, librerie e negozi per bambini.

Per il Piemonte non sarebbe quindi ancora arrivato il momento neanche per una riapertura parziale perché sarebbe ancora troppo rischioso ai fini del contenimento del Coronavirus.

Se questa fosse la decisione, l’attuale ordinanza prevede comunque che gli articoli di cancelleria, i libri e i prodotti per bambini possano essere venduti negli esercizi commerciali già aperti. E’ inoltre consentita la consegna a domicilio.