Il Po sale paurosamente. Crollano tre ponti sugli affluenti

Un innalzamento di quasi tre metri in 24 ore. Fa paura, ormai anche visivamente, il fiume Po, come sempre grande protagonista delle ondate di maltempo che si abbattono periodicamente sul Piemonte. Spaventoso del resto l’apporto di acqua che il fiume riceve in queste ore dai propri affluenti, ben quattro dei quali non a caso sono stati teatro di clamorosi crolli o del relativo pericolo. Un ponte sul Sesia ha ceduto nel pomeriggio tra Romagnano e Gattinara e a Bagnasco ha ceduto il ponte romano sul Tanaro mentre un altro viadotto è crollato sul Trebbia, in territorio emiliano. E anche sulla Dora Baltea si rischia: il fiume che scende dalla Valle d’Aosta è esondato tra Quincinetto e Scarmagno, inducendo alla chiusura prudenziale del relativo tratto della autostrada A5. Proprio in Valle d’Aosta, ad Arnad, è morto un vigile del fuoco, travolto dal crollo di una pianta durante le operazioni di soccorso.