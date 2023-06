Il primo weekend d’estate porta i vini delle Sbarbatelle

Nel fine settimana la Tenuta Marchesi Alfieri di San Martino Alfieri ospita l’edizione 2023 di Sbarbatelle. La nostra guida all’evento.

Gemme dalle radici profonde, il più giovane e dinamico gruppo di produttrici di vino. Così si presentano sui social, così appaiono e sono nel loro evento annuale intitolato Sbarbatelle.

L’appuntamento 2023 è domenica 25 e lunedì 26 giugno, nei formidabili spazi della Tenuta Marchesi Alfieri di San Martino Alfieri.

In questa location straordinaria in un lembo della provincia di Asti 78 giovani vignaiole provenienti da 17 regioni italiane racconteranno a modo loro una storia fatta di vino e di legami profondi.

Sbarbatelle è una manifestazione unica nel panorama delle degustazioni italiane, proprio perché condotta solo da giovanissime donne. Alcune tengono saldamente le redini della propria azienda, con posizioni di vertice. Altre stanno crescendo nella formazione e nell’esperienza personale, per costruire il proprio futuro.

Più che un evento si mostra come un fenomeno identitario di consapevolezza del proprio ruolo e un’occasione per condividere progetti. Da tutto questo nascono anche amicizie sincere, con iniziative volte ad ospitare le vignaiole in arrivo dalle regioni più lontane.

Due giorni di assaggi e di contatti, dalle 11.00 alle 19.00 della domenica, con chiusura alle 18 del lunedì. Saranno 240 etichette da godere in una Tenuta meravigliosa sia negli spazi interni, sia in quelli esterni.

QUI IL CATALOGO con tutte le Sbarbatelle presenti e le relative etichette in degustazione.

Il vino è protagonista a tutto tondo, anche grazie ad una serie di iniziative collaterali molto interessanti: la mostra personale dell’artista e produttrice Lucrezia Carrega; racconti e assaggi di Rhum J.M. della Martinica, in collaborazione con il Gruppo Sagna, nella Sala delle Porcellane.

Lunedì 26 alle 15 appuntamento con Pink Diamonds / Sbarbatelle in rosa: la masterclass dedicata alle migliori espressioni dei rosati delle produttrici.

La gastronomia di qualità è assicurata dai piatti de Il cascinale nuovo, dall’american bbq in chiave piemontese di Osteria Social, dai gelati e formaggi di capra allevate a Murisengo di Casa Costa.

La curiosità dell’edizione 2023 saranno igiochi e le esperienze olfattive curati dalle giovani ricercatrici del Crea (Centro Ricerca Viticoltura ed Enologia) di Asti, un’eccellenza scientifica del territorio.

L’evento è curato dalla delegazione astigiana dell’AIS.

Costo 25€.

Parcheggio al campo sportivo con servizio navetta gratuito.

Info: asti@aispiemonte.it

Se accettate qualche consiglio, ecco alcune Sbarbatelle che dovete assolutamente conoscere. Senza dimenticare di passare dalle altre.

LE SBARBATELLE DA NON MANCARE

L’elenco sarebbe troppo lungo.

Mi limito a segnalare produttrici ed etichette che mi hanno colpito negli ultimi dodici mesi.

Ma non dimenticate le altre, perché ognuna di loro merita una visita.

Giulia e Francesca Accornero – ACCORNERO

Grignolino del Monferrato Casalese Bricco del Bosco, Ruchè di Castagnole Monferrato Viarì, Barbera del Monferrato Superiore Bricco Battista 2019. La proposta di Giulia e Francesca è davvero ben assortita e rappresenta al meglio il loro territorio. Ho degustato il Grignolino nella versione vigne vecchie 2017 a Grazzano Badoglio durante il Nobile Ribelle ed era proprio buono. Rubino compatto e scuro, naso floreale e fruttato di ciliegia, soprattutto sotto spirito. Al palato morbido, carnoso e di sostanza. Se ne avessero una bottiglia sotto il banco non si può perdere.

Arianna e Daniela Amelio – AMELIO LIVIO

Viognier, Barbera d’Asti Superiore e Ruchè. Di quest’ultimo ho scritto dopo Monferrato Wine Festival. Si chiama Primordio e arriva dai terreni di Grana. Ha profumi floreali e puliti. È buono ed ha il vantaggio di non costare caro, circa 10€ in cantina.

Giulia Arrighi – ARRIGHI

Se programmate una vacanza all’isola d’Elba non mancate una visita a questa azienda di Porto Azzurro, a due passi dalla spiaggia di Barbarossa. L’Elba Aleatico Passito è un capolavoro. Fa 15 giorni di appassimento in cassette all’aperto, con una resa del 30%. Ha un’aromaticità speciale, è intenso di dattero e di mora, con una spalla acida consistente che bilancia perfettamente i 160 grammi di zucchero residuo. È un vino che ha il sorriso di Giulia e il carattere di questa splendida isola.

Alessandra Bolmida – BOLMIDA SILVANO

Provate il Langhe Bianco Antica Novella, è un Sauvignon di grande intensità per la lunga macerazione in acciaio sulle bucce. Ha tanto frutto, con agrumi e ananas in evidenza. Se avete spazio per un Barolo il Bussia 2019 difficilmente tradisce.

Rebecca Valent – BORGO STAJNBECH

Da una zona spesso poco valorizzata nella qualità ecco in arrivo alcuni vini che ho trovato molto gradevoli e che Rebecca mi ha permesso di scoprire. Il Lison Classico 150 è un Friulano in purezza affinato in acciaio, floreale, molto longevo. L’IGP Tre Venezie Bosco della Donna Sauvignon è vinificato in acciaio e dotato di ottima finezza. È varietale, giocato su sentori di sambuco, salvia e peperone verde.

Martina D’Ambra – CASA D’AMBRA

Lo scorso anno ho degustato due vini dell’isola di Ischia davvero sorprendenti: il Forastera e il Biancolella Tenuta Frassitelli. Quest’anno Martinaporta con sé le Ninfe, Complicità ed il Per’ ‘e Palummo in arrivo dalla vigna dei mille anni. Da scoprire.

Monica Monticone – CASCINA REY

Amo il Grignolino in acciaio quando è così piacevolmente fruttato e tannico come il Bisbetico Indomato. Ha buona estrazione di colore, frutto della fermentazione sulle bucce di circa una settimana. Nasce su un terreno sabbioso e svolge spontaneamente la malolattica. È veramente buono, ad un costo in vendita diretta in cantina sotto i 10€.

Giovanna Garesio – GARESIO

Ecco un’azienda che raramente sbaglia un colpo. In degustazione Giovanna porta la Barbera d’Asti 2021, il Barolo Gianetto 2018 e l’Alta Langa Pas Dosè 2019 appena presentato alla Prima di Venaria. La bollicina scende verticale, con una spiccata mineralità dovuta alla elevata presenza di calcare in vigna. In arrivo dalla zona di Serralunga, è un Pinot Nero in purezza che sosta 36 mesi sui lieviti.

Maria Germano – GERMANO ETTORE

La figlia di Sergio presenta l’Alta Langa Blanc de Noir, il Langhe Riesling Herzu e il Barolo Riserva Lazzarito. Tre grandi vini da assaggiare in successione per comprendere che la qualità non si inventa. Li ho assaggiati tutti e tre più volte e sono imperdibili, ai vertici delle rispettive categorie.

Elena Gillardi – GILLARDI

Il Dogliani Cursalet e il Barolo 2018 sono buoni, ma il vino che non potete perdere è l’Harys, il Syrah in purezza. Il calice 2020 ha colore compatto, denso e impenetrabile. Il naso si apre poco alla volta sul frutto. È molto speziato, persistente, bellissimo. Prodotto in sole 1500 bottiglie, riposa 18 mesi in barrique usate. L’ho assaggiato in diversi millesimi, da loro in cantina e in numerose altre occasioni. Non mi ha mai deluso.

Francesca e Vittoria Argamante – PODERE RUGGERI CORSINI

Francesca Argamante

Due giovanissime sorelle che lavorano in sintonia con i genitori. Dopo il Langhe Bianco Lolly dedicato alla mamma e l’uvaggio langarolo di Arneis, Chardonnay e Sauvignon ecco un nuovo bianco. Quel vitigno dimenticato del Baratuciat approda in Langa sotto il nome di Langhe Berlu ‘d ciat 2022.

Vittoria Argamante

Una sicurezza il Pinot Nero Argamakow. Giocato sui profumi e tutto da bere il Barolo Bricco San Pietro 2019 assaggiato quest’anno a Grandi Langhe.

Paola Sordo – SORDO

Quest’anno un solo Barolo, ma che etichetta! Assaggerete il Monvigliero 2019, una delle perle aziendali in arrivo dalla migliore mga di Verduno. Ci saranno anche il Pelaverga e il Langhe Bianco che origina dal vitigno Viognier. L’ho assaggiato qualche giorno fa a Vignale durante Abaccabianca ed è netto nei profumi e davvero buono. Paola è una forza della natura e merita assolutamente conoscerla.

Virginia Lo Rizzo – TENUTE TOZZI

Lo scorso anno mi era piaciuto molto il Merlot Ravenna IGP Franco 2019, al primo anno di produzione. Chissà se quest’anno Virginia riuscirà a stupirmi con l’Albana Secco di Romagna Tantalilli 2020, o con il Rubicone Rosato Frizzante Bidibidì 2022, da Pinot Nero con Metodo Ancestrale?

Marianna Velenosi – VELENOSI

Non le Marche dei Castelli di Jesi o di Matelica, ma quelle picene dell’Offida. Marianna porta con sé un Rosato ed un Rosso Piceno Superiore. Nella scorsa edizione mi ha conquistato con l’Offida Pecorino Villa Angela: fruttato di pesca bianca, con sentori di ortica ed erbe aromatiche. Scende dritto, verticale, con grande sapidità. Sarà bellissimo ritrovarlo.

Fabrizio Bellone