A Torino anteprima dell’ultima annata del pregiato vitigno semiaromatico del Monferrato.

Martedì 9 aprile, dalle 10 alle 18, lo Spazio Musa di via della Consolata 11 a Torino ospita un inedito incontro tra patrimonio vitivinicolo e universo artistico.

La prima edizione di Il Ruchè siamo noi: Anteprima Ruchè Ultima Annata promette di essere una giornata alla scoperta del Ruchè con un format piuttosto originale.

Nelle prime due ore i partecipanti potranno esplorare l’essenza del Ruchè attraverso una degustazione in anonimato. Bottiglie alla cieca saranno disponibili in un’area dedicata, permettendo un apprezzamento del vino non condizionato dalle etichette.

La manifestazione si estende anche al piano interrato con i banchi d’assaggio.

Grazie alla collaborazione con Artàporter, startup innovativa nel mondo dell’arte contemporanea emergente, è previsto un pairing tra artista e cantina: accanto a ogni banco degustazione alcuni artisti selezionati presentano le loro opere.

Un momento clou è rappresentato dalla creazione dal vivo di un’opera d’arte dedicata al Ruchè, destinata a diventare il simbolo della festività di maggio. Un caricaturista utilizzerà il vino Ruchè come medium per le sue opere.

L’evento gode della collaborazione con il Consorzio per la Tutela del formaggio Gorgonzola, che fornisce un assortimento selezionato in abbinamento.

La copertura social dell’evento è affidata a Eat Piemonte, magazine online di storie di cibi e aziende.