Il Sauvignon Blanc in giro per l’Europa fa tappa all’EnotecAmica di Asti

Interessante serata al Mercato Contadino di Campagna Amica Asti. Sei Sauvignon Blanc di differenti paesi europei sfidano due etichette astigiane. Il racconto della degustazione.

Un viaggio in giro per l’Europa alla scoperta del Sauvignon Blanc. Questa la notizia che mi ha attratto e mi ha condotto ad Asti, per partecipare alla bella degustazione condotta da Davide Buongiorno negli ampi spazi di EnotecAmica.

Da qualche anno a questa parte c’è maggiore attenzione da parte dei consumatori verso i vitigni autoctoni. Non solo in Piemonte, ma in tutta Italia si assiste alla riscoperta di quei vini che devono la loro fama e il loro perché quasi esclusivamente al territorio di origine. Nascono consorzi di tutela e progetti di promozione che hanno al centro un vitigno, un territorio ed il lavoro umano in loco.

Il Sauvignon Blanc, invece, è secondo soltanto allo Chardonnay nel novero dei vitigni più conosciuti e più consumati al mondo. Un alloctono che cresce in differenti parti del mondo con sfaccettature diverse ma con caratteristiche analoghe.

Qualche giorno fa un viticoltore del Collio mi raccontava che tende a raccogliere il suo Sauvignon in tre tempi distinti. La prima raccolta, la più anticipata, gli serve per garantirsi tutti gli aromi vegetali che il vitigno può dare; segue una raccolta per preservare le note agrumate e tropicali; conclude in un terzo tempo raccogliendo l’uva che gli fornirà i sentori di pesca.

Per non rischiare di perdere nulla di tutto quel ben di Dio procede poi a vinificare separatamente i tre raccolti, per assemblarli soltanto alla fine.

La maggior parte del Sauvignon Blanc che si produce nel nord Italia è generalmente marcata da sentori erbacei e vegetali. I più consueti sono foglia di pomodoro, peperone verde, ortica, asparago, germoglio di ribes nero.

Quelli sudafricani e quelli neozelandesi sono completamente diversi, tutti giocati sull’esaltazione del frutto tropicale. Quelli californiani, invece, sono spesso ammorbiditi con l’uso del legno.

La realtà è che il Sauvignon Blanc tende a cambiare a seconda del clima che incontra, più ancora che del terreno in cui nasce. Zone più fresche generano maggiori sentori erbacei, una maggiore esposizione solare porta aromi di frutta esotica.

Spiega Davide Buongiorno che «è una varietà a germogliamento tardivo e a maturazione relativamente precoce, quindi la data di vendemmia è importante. Bisogna giudicare bene la maturazione ottimale, prima che l’acidità scenda e il frutto diventi troppo maturo. Il Sauvignon Blanc ha bisogno di calore e di freschezza, ma non di maturare troppo in fretta».

LA DEGUSTAZIONE DEL SAUVIGNON BLANC

A confronto otto campioni europei: due di questi in arrivo dalla provincia di Asti, quindi facilmente reperibili; gli altri procurati in sei differenti paesi del continente.

Tutti vini piacevoli, ben selezionati e giocati soprattutto sugli aromi fruttati piuttosto che sulla parte erbacea.

La degustazione si è svolta a bottiglie coperte, organizzata in una prima batteria di due vini, seguita da altre due tornate di tre etichette.

Le valutazioni espresse in + vanno da 1 (punteggio inferiore) a 5 (punteggio superiore).

PESCAJA – Piemonte Sauvignon Celestine 2021 Cisterna d’Asti

Giallo verdolino, connotato da sentori di limone fresco e di ortica. Ha bella finezza e non particolare complessità al naso. Scende verticale, sostenuto da una bella acidità. Un filo corto in bocca. Buon rapporto qualità prezzo: 11€ sullo scaffale. 3,5+

EDOARDO MIROGLIO – EM Sauvignon Blanc 2021 Thracian Valley Bulgaria

Paglierino verdolino, è fresco e connotato da mango e papaya. Ha buona struttura, con sensazioni burrose che si allargano sul palato e finale dolcemente fruttato. Prodotto nella zona di Elénovo in Bulgaria dalla famiglia Miroglio. Costa una dozzina di euro nel wine shop di Tenuta Carretta. 4-

WEINGUT TEMENT – Ehrenhausen 2019 Stiria Meridionale Austria

Tappo a vetro e colore giallo paglierino per questo esemplare che si apre poco per volta su cedro, pompelmo e lavanda. In bocca ritrovo le note agrumate molto pulite, con una bella sapidità. Nessun sentore erbaceo. Costa intorno ai 20€. 3,5+

GEROVASSILIOU KTIMA Sauvignon Blanc 2019 Epanomi Grecia

La vera sorpresa della serata arriva dalla Grecia di Salonicco. Dietro il bel giallo paglierino c’è fruttato di pompelmo e lievi note mentolate. Lasciato riposare nel calice evidenzia una bella parte vegetale, con la finezza dell’ortica e una nota fumè dovuta all’affinamento in legno piccolo francese. È intenso e morbido, ricco, strutturato, avvolgente. Un grande vino, che costa 30€. 4,5+

VON WINNING Sauvignon Blanc 2020 Deidesheim Pfalz Germania

Nella terra del Riesling nasce un Sauvignon giallo dorato dal naso affumicato e dalla bocca piena di succo e acidità. Mango e ananas giocano con le note vanigliate del legno. Più sta nel calice meglio è. Costa intorno ai 20€ in enoteca. 4+

ROVERO – Piemonte Sauvignon Guani 2019 San Marzanotto Asti

Le sensazioni olfattive non sono immediate, poi emergono gli agrumi e le erbe aromatiche, camomilla su tutte. Di buona concentrazione, ricco ma poco fresco, è connotato dalla vaniglia. Un esemplare forse poco varietale, al quale manca un po’ di spinta aromatica. Un vino biologico che costa 16€ sullo scaffale. 3,5+

TORRES – Fransola Sauvignon Blanc 2021 Vilafranca del Penedès Spagna

Situato sulle alture più elevate del Penedès questo Fransola si avvantaggia dell’escursione termica che preserva gli intensi ed eleganti profumi fruttati di ananas e lime. La bocca è corrispondente, dà l’idea di un frullato di frutta equilibrato da una acidità sostenuta. È ricco, concentrato, avvolgente e lungo. Con i suoi 33€ è il più caro della batteria. 4,5+

CHATEAU DE ROCHEMORIN – Pessac Léognan 2019 Grezillac Bordeaux Francia

Alla vista è di un giallo carico che annuncia la permanenza in legno. È elegante nelle sue espressioni di menta e limone, poi vira sul pompelmo e sulla pesca noce. I sentori vanigliati sono bilanciati dalla freschezza. Mantiene le caratteristiche aromatiche del vitigno e le amplifica grazie a corpo e lunghezza. Costa una trentina di euro. 4,5+

Fabrizio Bellone