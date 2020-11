Il terremoto in Irpinia: una ricostruzione lunga quarant’anni

Quel pomeriggio, l’Avellino aveva battuto in casa l’Ascoli per 4-2. Il pittoresco brasiliano Juary aveva danzato attorno alla bandierina del calcio d’angolo per festeggiare nella sua inconfondibile maniera il terzo gol della formazione irpina, che schierava i futuri bianconeri Stefano Tacconi e Beniamino Vignola e, dopo la storica promozione del 1978, era ormai a una terza stagione in serie A che faceva sognare gli avellinesi. Di quella partita «La Stampa» (anzi, «Stampa Sera del Lunedì») del giorno successivo dà una cronaca come mille altre, e si comprende. La partita era incominciata alle 14,30; i tifosi ebbero modo di festeggiare e di tornarsene a casa: alle ore 19, 34 minuti e 52 secondi si scatenò l’inferno. A quell’ora molti erano a casa, molti altri in chiesa: in un giornalismo con poche immagini, una delle prime foto simbolo della catastrofe fu quella di un vigile del fuoco che reggeva il cadavere di una ragazza sorpresa dal sisma durante la messa nella chiesa di Balvano. Paesino in provincia di Potenza, dunque – per così dire – una regione e un paio di province più in là rispetto ad Avellino. Specchio immediato dell’ampio respiro geografico del disastro, che purtroppo doveva essere reso ancor più ampio – come tra poco vedremo – dai maneggiamenti della politica locale.

Ma, prima ancora di arrivare a ciò, l’estensione degli effetti del terremoto colpisce per davvero. Avellino, Napoli, Salerno, Benevento e Potenza le province con dei morti, che alla fine saranno non meno di tremila. Tra le mille scene, i senzatetto che dormono nei carrelli portabagagli dell’aeroporto di Capodichino (il fatto che la città di Napoli sia stata interessata solo marginalmente dal sisma ha ovviamente contenuto le conseguenze della catastrofe). Il presidente Pertini accorre in elicottero, scende tra le macerie – nonostante i suoi 84 anni – e abbraccia calorosamente le autorità locali. Si scatena la gara di solidarietà anche da parte dei Paesi stranieri: gli americani intervengono dalle loro basi nel Nordest, fa impressione la colonna tedesca dei soccorsi. Ma la solidarietà non è soltanto logistica, né soltanto economica in un Paese avvezzo a compattare la propria fragile unità nazionale – e a mettere da parte il sentimento antimeridionale – in occasione delle calamità naturali (era già successo nel 1908 per il terremoto di Messina): con l’approssimarsi del Natale, Specchio dei tempi – storica rubrica de «La Stampa» – invita ogni bambino a mandare un regalo a un bambino della sua stessa età. Io avevo otto anni, e, per il mio sconosciuto coetaneo, scelsi una confezione di Playmobil. Mio padre mi accompagnò in Piazza San Carlo per consegnarla ai volontari, che in cambio mi diedero un attestato di ringraziamento da parte dei bambini «terremotati». Un aggettivo poi sostantivato che doveva entrare nel vocabolario di tutti giorni e rimanervi per tutta la tragica stagione di una ricostruzione che, a esser precisi, non è terminata neppure quarant’anni dopo.

«Terremotati» non era tecnicamente un neologismo. Ma di certo era stato utilizzato molto poco quattro anni prima in occasione del terremoto in Friuli. Ivi, i pieni poteri al commissario Zamberletti avevano garantito il sigillo sull’esemplare gestione dei fondi per la ricostruzione, cui del resto contribuì un ambiente popolato da gente che, intervistata subito dopo il sisma, gridava ai microfoni: «Mandateci tanti mattoni, che il paese ce lo ricostruiamo noi». In Irpinia e dintorni, com’è noto, le cose andarono un po’ diversamente… Una vergognosa pioggia di miliardi di vecchie lire – complice l’allegra atmosfera economica di quegli incipienti anni Ottanta – scese su un’area la cui ampiezza, come abbiamo già accennato, era destinata a travalicare di molto il già esteso territorio realmente colpito dal terremoto. E fu festa per tanti politici locali, per la camorra e anche per molti privati cittadini sorpresi molti anni dopo a decantare la bellezza della casa di campagna ristrutturata «coi soldi del terremoto», dal quale – ça va sans dire – non era stata punto danneggiata… Nel frattempo, le baracche costruite per dare primo rifugio ai terremotati divenivano oggetto di locazioni e sublocazioni certamente non consentite dal relativo contratto…

Per diversi giorni dopo quel 23 novembre, i cinema di tutta Italia rimasero chiusi per lutto nazionale. Nel frattempo, il film del terremoto si dipanava in Irpinia in una maniera che – comunque – sapeva anche prescindere dalle vergognose vicende che abbiamo raccontato. Il marasma dei primi giorni di disordinati soccorsi migliorò quando a capo della Protezione Civile venne nominato il redivivo Zamberletti, che portò in dote almeno una parte del «modello Friuli». A distanza di quarant’anni, fa effetto leggere la cronaca di quell’Avellino-Ascoli, pubblicata telle quelle come se non fosse successo nulla su quello stesso giornale del lunedì che apriva con le prime notizie della catastrofe. Ma era il giornalismo di quei tempi: notizia dettata non cambiava più, anche se nel frattempo quel balletto di Juary era diventato una marcia funebre.

Roberto Codebò