Il Toro segna con la Lazio, poi soccombe nella ripresa

Dopo l’illusione della prima frazione, il Toro cade in casa contro la Lazio e vede sempre più compromessa la propria classifica. Granata inaspettatamente in vantaggio al 5′ con Belotti, che stavolta non sbaglia dal dischetto e trasforma il calcio di rigore concesso per fallo di mano di Immobile. I granata si difendono ordinatamente per tutta la prima frazione, complice la scarsa mira di Ciro Immobile che spreca più di una facile occasione da gol. Tutt’altra musica nella ripresa, quando lo stesso immobile pareggia già al 48′ e la Lazio impone poi la propria superiore cifra tecnica. A coronamento di una crescente pressione, al 72′ Parolo firma il gol del successo biancoceleste. Non manca la reazione del Torino, che – dopo non aver mai tirato in porta per tutto il primo tempo dopo il momentaneo vantaggio – colleziona anche qualche occasione da rete, ma cade vittima – tra l’altro – del clima molto caldo e umido. Classifica dei granata sempre più traballante, tenuto conto anche dell’impegno di sabato sera contro la Juventus.