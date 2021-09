In Piemonte è caduta la prima neve in montagna

È arrivata la prima neve sulle montagne del Piemonte. La scorsa notte sono stati imbiancati i versanti sopra i 2.700 metri, in particolare nelle vallate torinesi.

Si sono registrati invece forti temporali su colline e pianure, nel Canavese e Valli di Lanzo, in provincia di Torino, nel Biellese, nel Novarese e Verbano-Cusio-Ossola, dove Arpa Piemonte aveva emesso un’allerta gialla per maltempo.

In tre ore 69 millimetri di pioggia a Salussola (BIella), 42 a Masserano (Biella), oltre 30 nel centro di Torino.

Una nuova perturbazione investirà la regione tra domani e martedì.