Isola d’Elba, il 2019 è l’anno dei Giochi delle Isole

Un nuovo ed entusiasmante evento sta per arrivare all’Isola d’Elba. Stiamo parlando della famosissima edizione 2019 dei Giochi delle Isole che avrà luogo nella splendida cornice elbana.

Ma cosa sono davvero questi giochi? I Giochi delle isole (o Jeux des îles) sono delle manifestazioni sportive amichevoli giovanili con cadenza annuale che prevedono la competizione tra gli atleti in gara in rappresentanza delle maggiori isole, con sovranità o senza, in diverse discipline olimpiche. La kermesse viene annualmente organizzata dal Comité d’Organisation des Jeux des Iles (COJI).

Nello specifico, l’evento 2019 si svolgerà in due puntate: a Piombino e Portoferraio. Pertanto, se non volete perdervi una gara che si preannuncia storica, affrettatevi ad assicurarvi una prenotazione del traghetto per l’Isola d’Elba più vicino a voi.

Ad annunciare la lieta notizia erano stati gli organizzatori poche settimane fa, tramite i profili social ufficiali della manifestazione. Dopo due rinunce di fila, la delegazione elbana aveva infatti partecipato lo scorso anno in Sicilia, all’edizione numero 22 che aveva visto Catania la città ospitante. Una partecipazione che ha risvegliato l’entusiasmo e la voglia di esserci, a tal punto da ottenere per il nuovo anno i Giochi delle Isole in casa propria.

Come da tradizione, si svolgeranno nel mese di maggio su un totale di sei giorni – dal 21 al 26 maggio – nei vari comuni dell’Elba. Secondo quanto circolato negli scorsi giorni, il nuovo e l’handball saranno le attività principali dell’edizione 2019. Riprendendo le regole generalmente valide per le ‘Jeux des Iles’, dobbiamo specificare che si tratta di una competizione rivolta a giovani tra i 14 e i 17 anni che ogni anno si celebra in un’isola diversa da quella dell’anno precedente, il cui scopo è migliorare la tecnica dei giovani isolani. I Giochi delle Isole 2019 che avranno luogo all’Isola d’Elba dal 21 al 26 maggio saranno ospitati dagli impianti sportivi elbani, ad eccezione del nuoto e della pallamano che si svolgeranno a Piombino.

Facendo un rapido accenno alla storia che risiede dietro i Giochi delle Isole, bisogna dire che l’idea originaria era quella di creare una sorta di strumento di integrazione tra i giovani. Fu Pierre Santoni, presidente del Comitato regionale olimpico e sportivo della Corsica, che nel 1989 pensò di creare dal nulla questo momento di unione. Solo nell’aprile del 1997, però, grazie all’ausilio del Rappresentante del Governo delle Isole Baleari, Marcel Li Got Ramis, l’idea di Santoni prese finalmente corpo e nel giugno dello stesso anno trovò una prima rappresentazione pratica con l’edizione numero uno dei Giochi.

Quale luogo fu scelto per inaugurare la primissima volta? Ovviamente venne selezionata come isola ospitante la ‘patria’ d’origine dell’ideologo e fondatore, vale a dire la Corsica. Oltre alla stessa isola francese, tra le altre parteciparono soltanto Madera, Sicilia e Sardegna con l’aggiunta della regione Liguria. Quest’ultima, non essendo ovviamente un’isola, venne accolta come partecipante in rappresentanza delle origini liguri dell’isola di San Pietro, altrimenti sarebbe stata scartata in quanto non conforme alle caratteristiche basiche d’accesso.