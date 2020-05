Italia dei Comuni e Italia «federale»: passato e futuro di questa fase 2

Ieri mattina, l’evidente accento veneto di un ragazzo in coda con me all’ufficio postale mi dava un evidente senso – come direbbero loro – di “foresto”. In questo lento ma deciso ripopolarsi delle città, manca ovviamente quasi del tutto la gente delle altre regioni, ma anche quella degli altri comuni non limitrofi o quasi. L’Italia della fase 2 ripensa se stessa come ogni persona che, costretta per due mesi nel suo orto, riprenda lentamente possesso del territorio circostante limitandosi, per ora, alle immediate vicinanze.

Il fatto di potersi ormai quasi liberamente spostare, ma di non poter andare quasi per nulla fuori porta, restituisce alla città una netta atmosfera d’altri tempi. Abbiamo voluto scomodare nel titolo addirittura l’Italia dei Comuni, ma in realtà preferiamo pensare a un centinaio di anni fa. Quando le comunicazioni tra città e città poggiavano sulla ferrovia, certo molto innovativa ma anche di uso ancora molto ristretto, e le prime automobili molto di rado si avventuravano fuori porta, tanto che ogni città poteva ancora permettersi di scegliere se tenere la destra o la sinistra (strano ma vero, per avere un’unificazione nazionale in tal senso sarà necessario attendere il 1926).

Ma esiste anche una chiave di lettura assai più moderna – anzi, postmoderna – di un simile fenomeno. Con il Ticino che sembra il Muro di Berlino e Ponte di Nava (un punto di confine tra Piemonte e Liguria) che sembra Checkpoint Charlie, ogni regione è più che mai libera di interpretare la fase 2 a proprio modo. Stranamente molto dipende dal “colore” della Giunta, esattamente come negli USA secondo che un governatore sia dello stesso partito del presidente, oppure dell’altro. A ciò si aggiungono considerazioni legate alla latitudine, della quale il contagio è stato funzione, e a tutta un’altra serie di complicate questioni logistiche e politiche. Anche senza scomodare le differenze di latitudine, basterà notare che in Veneto si va quasi in barca e in Piemonte si rigira in tutti i versi il proprio albero genealogico per misurare i gradi di parentela…

Un simile atteggiamento francamente federalista delle Regioni non è altro che l’onda lunga di una fase 1 in cui l’assoluta preminenza della Sanità ha accentuato un senso di decentramento, visto che si tratta della materia regionale per eccellenza. Dalle ipotesi di avocazione da parte del Governo nazionale di una serie di competenze per l’appunto sulla sanità, si è ora passati a regioni che cercano di guardare dal lato a loro più favorevole questo inspessimento dei confini orribilmente definiti amministrativi, proprio nel momento in cui anche noi giornalisti abbiamo sentito di non usare semplicemente la parola “Governo” per denotare Conte & c., bensì di scimmiottare i colleghi stranieri da sempre avvezzi a Central Government, Bundesregierung e Gouvernement National. Per contro, quella giunta che sapeva tanto di piccolo Comune sempre più spesso è diventata un qualcosa che somiglia molto alla Landesregierung dei tedeschi…

Lo smart working continua a andar per la maggiore, come s’impone coi bambini a casa. I tribunali diramano disposizioni per la trattazione scritta per le prime udienze anche da tenersi a settembre. I ristoranti si preparano a controbilanciare col takeaway la diminuita capienza dei loro locali. Alcune di queste cose non spariranno neppure in fase 46, né per l’appunto spariranno certe nuove usanze tra Roma da un lato e Torino, Milano e Napoli dall’altro. Un po’ più simili d’ora in avanti a quanto avviene quando da una parte c’è Berlino oppure Washington, e dall’altra ci sono Monaco oppure Albany, Stoccarda oppure Austin, Dresda oppure Sacramento.

Roberto Codebò