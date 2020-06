Juve, prove di fuga. Vincere per portarsi momentaneamente a +7 dalla Lazio

La Juve batte il Bologna, la Lazio crolla a Bergamo con l’Atalanta. Così i bianconeri volano a +4 dai biancocelesti a dieci partite dal termine. Vincere stasera contro il Lecce significherebbe aumentare ulteriormente la pressione sulla Lazio e portarsi momentaneamente a +7 in attesa, domani sera, che i biancocelesti ospitino la Fiorentina.

Juve con l’emergenza in difesa a causa degli stop per infortunio di De Sciglio ed Alex Sandro, ed all’espulsione rimediata nei minuti finali del match contro il Bologna da Danilo. Sull’out di sinistra ci sarà Matuidi nell’insolita posizione di terzino, ed a centrocampo al suo posto Sarri sembra indirizzato a dare una chance a Rabiot. Nel tridente d’attacco, con Ronaldo e Dybala inamovibili, confermato Bernardeschi dopo l’ottima prova dello scorso lunedì con assist di tacco per il goal di Dybala e palo colpito dal limite dell’area.

Probabile formazione Juventus: 4-3-3

Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Matuidi; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo