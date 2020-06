Juve-triplete primo round: stasera finale di Coppa Italia contro il Napoli

Questa sera, allo Stadio Olimpico di Roma, dalle ore 21 in diretta su Rai 1, la finale di Coppa Italia tra Juventus e Napoli.

Per i bianconeri, che nella semifinale contro il Milan non hanno brillato in undici contro dieci, la partita di questa sera vale moltissimo. Da un lato il club che, dopo un anno di digiuno (l’anno scorso la Coppa Italia la vinse la Lazio, mentre la Juventus fu eliminata ai quarti per mano dell’Atalanta con un secco 3-0 per i bergamaschi), vuole tornare a risolevvare la coppa, dall’altro lato Sarri che, dopo essersi visto soffiare la Supercoppa Italiana dalla Lazio, cerca il primo titolo in Italia.

Poi c’è il chiodo fisso per i bianconeri, ovvero il triplete, sogno proibito da ormai cinque anni, ovvero dalla fatidica finale di Berlino persa contro il Barcellona.

La partita di questa sera vedrà in campo ben 18 Coppe Italia conquistate, 13 da parte della Juventus e 5 da parte del Napoli.

Dopo il lungo periodo di astinenza calcistica entrambe le squadre non sono riuscite a dare il meglio nelle semifinali di ritorno, con la Juve che contro il Milan si è resa pericolosa solo su calcio di rigore (sbagliato da Ronaldo), ed il Napoli, assediato per tutto il primo tempo dall’Inter di Conte, che è riuscito a staccare il pass per la finale grazie a un guizzo in contropiede firmato Insigne-Mertens.

Sarri, con ogni probabilità, ripropporà dal 1′ il 4-3-3 visto con il Milan, composto da:

Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Ronaldo.

In panchina saranno presenti tutti i componenti della rosa, compresi Higuain, Khedira, Ramsey e Chiellini, di rientro dagli infortuni.

Davide Clivio