Juventus: chance con la Lazio per la rimonta

I giocatori della Juventus hanno tirato un sospiro di sollievo dopo l’ultima partita prima della sosta, vinta per 1-0 contro la Fiorentina. Quel conforto però non basta: non si sono effettivamente riportati in carreggiata.

La rincorsa può ricominciare proprio dalla partita di domani alle 18 contro la Lazio all’Olimpico. Dagli ultimi esami buone notizie su Dybala: non ci sono lesioni muscolari, ma a causa dell’affaticamento dovrebbe comunque partire dalla panchina.

Oltre ad essere una sfida importante per la classifica e per il campionato (se la Juve vincesse andrebbe a pari punti con la Lazio), in questo match gli occhi saranno puntati sui due allenatori. La contrapposizione di opposte filosofie di calcio, i due stili agli antipodi come quello di Max Allegri e di Maurizio Sarri hanno sempre fatto parlare e commentare negli anni: prima in ambienti avversari e poi come paragone nella Juventus. Quello che più conta alla fine, è chi porterà a casa il risultato.

Probabili formazioni

Lazio (433): Reina; Hysaj, Acerbi, Luiz Felipe, Lazzari; Luis Alberto, Cataldi, Milinkovic-Savic; Zaccagni, Pedro, Felipe Anderson.

Juventus (442): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Mckennie, Locatelli, Rabiot; Morata, Chiesa.