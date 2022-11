Juventus-Lazio: le probabili formazioni

Ancora un ultimo sforzo per chiudere in bellezza prima della pausa Mondiali: è quello che serve alla Juventus domani alle 20.45 nel posticipo della 15esima giornata di serie A contro la Lazio. I bianconeri ospitano i biancocelesti in un ottimo momento di forma in campionato: cinque vittorie consecutive che hanno dato un nuovo volto alla classifica. In questi successi c’è stato anche quello contro l’Inter: altri tre punti contro la Lazio vorrebbero dire il terzo posto in classifica in solitaria.

Oltre allo squalificato Alex Sandro, Allegri deve ancora fare a meno di Pogba e De Sciglio.

Questa la probabile formazione della Juventus: Szczesny tra i pali. Trio difensivo formato da Bremer, Bonucci e Danilo. In mezzo al campo Fagioli, Locatelli e Rabiot con Cuadrado e Kostic sugli esterni. Miretti a supporto di Milik.

Il tecnico biancoceleste Sarri, che torna a Torino da ultimo allenatore ad aver vinto lo scudetto, farà probabilmente a meno di Immobile, non ancora al meglio. Out anche Zaccagni per un problema alla caviglia. Un attacco reinventato quindi con Cancellieri titolare insieme a Pedro e Felipe Anderson.