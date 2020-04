Juventus pronta a ripartire: per gli stranieri Pasqua a casa e poi rientro a Torino

Pasqua a casa e pasquetta a Torino, pronti a ritornare ad allenarsi in maniera consistente presso le proprie dimore, in attesa di ulteriori sviluppi riguardanti la ripresa del campionato.

È questo il piano-Juventus per concludere la stagione in corso, qualora il calcio dovesse riprendere, pandemia permettendo.

Con i bianconeri ancora in corsa per tutti i titoli stagionali (Campionato, Coppa Italia e Champions League ndr), il club ha deciso di far rientrare il gruppo per far sì che possa ritrovare la giusta concentrazione dopo più di un mese di stop: Ronaldo, Douglas Costa, Pjanic, Rabiot, e Bentancur sono attesi domani a Torino.

La ripresa del campionato

FIGC e Lega Serie A stanno studiando la ripresa del campionato. Se il Coronavirus dovesse acquietarsi la possibilità di riprendere il calcio giocato potrebbe prendere forma. La data individuata è quella del 31 maggio, ma per adesso è ancora troppo presto per poter stabilire l’effettiva realizzabilità della cosa. Alcune squadre, Lazio in primis, scalpitano per tornare ad allenarsi già il 3 maggio, data ( forse provvisoria) a cui è stato proprogato il dpcm per la fine della quarantena, ma difficilmente questa opzione potrà prendere forma. Alla ripresa, tuttavia, ci si aspetta un tour de force, con 2 partite alla settimana, per concludere il campionato nel minor tempo possibilie e poi concentrarsi sulle coppe europee.

Buffon rinnova un altro anno

In attesa di poter diventare il giocatore con più presenze in assoluto in Serie A staccando Maldini (i due sono a pari in questo momento con 647 presenze ciascuno), Buffon si prepara a festeggiare il rinnovo con la Juventus. Per il 42enne campione del Mondo è pronto un altro anno di contratto. Nel mirino, dunque, anche il record di Marco Ballotta, giocatore più longevo nella storia della Serie A, ritiratosi a 44 anni e 38 giorni.