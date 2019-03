Juventus-Udinese: cronaca live (2-0)

63′: Bernardeschi a terra dolorante, si rialza senza problemi.

57′: lancio lungo di Alex Sandro, ci prova Spinazzola al volo, palla fuori.

50′: Alex Sandro dopo uno scontro con Pussetto.

47′: Bernardeschi al volo su respinta di Musso, palla fuori.

45’+2: fine del primo tempo. Risultato parziale: Juventus-Udinese 2-0.

IL COMMENTO DI ROBERTO CODEBO’

45′: ci prova Fofana, palla fuori. E’ la prima occasione per l’Udinese…

39′: GOL! Keane ruba palla sulla tre quarti e fa tutto da sé, firmando la propria doppietta.

34′: punizione per la Juve, gira Alex Sandro, palla alta.

32′: bel triangolo tra Matuidi e Bernardeschi, ma il tiro di quest’ultimo è murato.

25′: problemi muscolari per Barzagli, che deve lasciare il posto a Bonucci.

21′: bel controllo a seguire in giravolta da parte di Bernardeschi, palla alta.

18′: corner della Juve, testa di Rugani, di poco a lato.

13′: Spinazzola tocca a centro area, la difesa anticipa.

11′: GOL! break di Alex Sandro, sulla mediana, centro basso e zampata di Keane.

8′: bell’assolo di Bernardeschi, ma il tiro è debole.

5′: corner di Bernardeschi, Musso esce male, Rugani spara alto.

2′: prime battute con la Juve che comanda le operazioni al piccolo troppo, con la pazienza di rodare un gruppo di giocatori non abituati a giocare insieme.

Amplissimo turnover, con CR7 in panchina, per un incontro che a qualcuno potrebbe sembrare un allenamento delle riserve in vista della Champions. Ma mister Allegri non concorderebbe certo con una siffatta definizione.

LA PRESENTAZIONE DI ROBERTO CODEBO’