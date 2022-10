L’8 novembre aprirà il primo negozio Primark in Piemonte

Manca poco all’arrivo di Primark in Piemonte. Il primo negozio della catena di abbigliamento apprezzata soprattutto per i costi contenuti aprirà le porte il prossimo 8 novembre. Il punto vendita sarà ospitato all’interno del centro commerciale Le Gru a Grugliasco e rappresenterà il 12° punto vendita di Primark in Italia. Un’apertura che creerà oltre 150 nuovi posti di lavoro a livello locale.

Luca Ciuffreda, Head of Sales Italy di Primark, ha dichiarato: “Il nostro nuovo negozio Primark all’interno del centro commerciale Le Gru a Grugliasco, in provincia di Torino, rappresenta un’ulteriore pietra miliare nella strategia di espansione di Primark in Italia: non solo, infatti, porta a 12 il totale dei nostri store nel Paese, ma segna anche il nostro primo punto vendita nell’area nord-ovest e il nostro ingresso nella regione piemontese. In vista di questa apertura, abbiamo quindi accolto una squadra di oltre 150 nuovi colleghi nella grande famiglia di Primark e non vediamo l’ora di dare il benvenuto nel nostro nuovo negozio anche ai clienti di Torino e delle aree limitrofe. Siamo, infatti, certi che adoreranno la struttura e il design di questo nuovo store, senza parlare dell’ampia offerta tra cui potranno scegliere. Che si tratti di prodotti basic o all’ultima moda delle collezioni Autunno/Inverno, nello store di Primark Le Gru c’è tutto ciò di cui i nostri clienti avranno bisogno”.

Questo nuovo punto vendita segue temporalmente la recente apertura del nuovo flagship store e headquarter per l’Italia in Via Torino a Milano, così come i punti vendita di Chieti e Bologna inaugurati durante l’estate. I clienti italiani vedranno, inoltre, l’apertura di due ulteriori nuovi punti vendita nell’arco dei prossimi 12 mesi: Caserta presso il centro commerciale Campania entro la fine dell’anno e Venezia all’interno del centro commerciale Nave De Vero nel 2023. Questo ambizioso piano di espansione porterà il numero totale di negozi di Primark in Italia a 14 e lo spazio commerciale a oltre 55.000 metri quadrati.