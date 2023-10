La Calabria sposa la Langa nella raffinata cucina di Gennaro

In frazione Perno, nel comune di Monforte d’Alba, Gennaro Di Pace propone una cucina che accosta prodotti e sapori non scontati. Il racconto del mio pranzo per i lettori di Zipnews.

A Perno ci sono solo un pugno case lungo la strada e tanto silenzio.

Superata Monforte d’Alba, poco dopo aver lasciato alle spalle quel piccolo brillante che è la Repubblica di Perno, è bene rallentare alla stretta deviazione in salita sulla destra che porta verso la Chiesa.

Conviene parcheggiare qualche decina di metri più avanti, poi salire a piedi sulla destra per arrivare da Gennaro Di Pace.

Questo non è un posto dove si passa per caso. Chi lo fa potrebbe non scorgerlo e proseguire in discesa nella bella valle che separa Castiglione Falletto da Serralunga. In quel caso, magari non tornerà indietro e non saprà mai che cosa si è perso.

L’insegna si legge poco, da fuori non si comprende subito che è un ristorante.

Nella quiete c’è un piccolo basso caseggiato ristrutturato, che aveva probabilmente un utilizzo differente nel passato.

Una bella vetrata all’ingresso ed una unica saletta per 20-25 coperti al massimo. La cucina è al piano inferiore, unica via di comunicazione il montacarichi per le vivande.

Ai fornelli Gennaro, in sala la sua compagna. Hanno aperto nel 2019, solo qualche mese prima dell’emergenza Covid.

Sono arrivati qui da Saracena, nel centro della Calabria, ai piedi del Parco del Pollino.

L’arredo è essenziale, ma ricercato.

Nella mia esperienza ho optato per il menu quattro portate a 45 euro, a scelta dello chef.

La curiosità di vedere che cosa Gennaro avesse portato di calabrese nel cuore delle Langhe era alta, così la decisione di lasciargli mano libera. Solo in parte, però, visto che ho subito proposto una variazione riguardo al terzo piatto.

La Calabria è protagonista già dalla prima entrata: una frittella con la ‘Nduja, più dolce che piccante, molto accattivante.

Poi barbabietola aromatizzata con lime e prezzemolo; tartelletta canapa, gorgonzola e tartufo.

Con il pane arriva un gel di olio extravergine da spalmare. Originale ghiottoneria.

Partenza azzeccata e vino a metri zero: quella Nascetta del Castello di Perno degustata per la prima volta quasi due anni fa grazie a Indigenous Langa.

L’abbinamento è perfetto anche con l’antipasto. Orata in Gazpacho, polvere di seppia, salsa di cipolla di Tropea (guarda un po’, le radici).

Il pesce è coperto da una sottilissima sfoglia di pomodoro essiccata. L’aspetto è quello della buccia, il sapore è di pomodoro. È il piatto più creativo, colorato e intrigante del pasto.

Come primo ecco il Carnaroli zucca, peperone crusco e salsiccia di Bra, mantecato con caciocavallo. Qui i rimandi alla terra di origine sono molteplici, così come è garantito il legame con il territorio.

La cottura del riso nella crema di zucca è a regola d’arte. Sarebbe buono già così, impreziosito dalla succulenza della salsiccia. Ma poi arriva la Calabria, con una salsa leggera, dolce, al peperone crusco e un’altra, sinuosa, al caciocavallo podolico. Combinazione e contaminazione riuscite.

Anche io ho deciso di contaminare, passando da una casa all’altra. Dopo la Nascetta di Perno ecco il Magliocco delle Cantine Viola di Saracena, provincia di Cosenza.

Un vino ampio e speziato, tannico il giusto e lungo quanto basta. Abbinamento riuscito.

Il piatto forte è petto d’anatra Canette de Barbarie, pesche, riduzione di Barolo e crema di patate al timo.

L’anatra è appena scottata, rosa al centro. La riduzione è fresca e dolce al tempo stesso, così come la pesca. Piatto goloso sul quale il Rosso Viola 2015 si adagia senza sfigurare.

In chiusura il dessert che desideravo avere, l’Assoluto di nocciola. La tonda e gentile è coniugata in tre forme diverse: gelato su crema inglese, croccante e briciole aromatizzate al sale.

Il gusto del gelato è pieno, cremoso, dominante. La crema inglese ha un ricordo di caramello, il croccante e le briciole rendono il dessert assolutamente da assaggiare.

Acqua, caffè e conto senza sorprese.

È un gioiellino, da provare e riprovare senza alcun timore.

Fabrizio Bellone