La Cantina della Porta Rossa entra nell’orbita delle Tenute Piccini

Il colosso toscano acquisisce il brand e l’archivio storico dell’azienda di Alba.

La famiglia Piccini vanta cinque tenute sparse tra il centro e il sud Italia: Fattoria di Valiano nel Chianti Classico; Tenuta Moraia in Maremma; Villa al Cortile a Montalcino; Regio Cantina in Basilicata e Torre Mora in Sicilia.

A questi 200 ettari abbondanti di vigneti si aggiunge ora una nuova progettualità nelle Langhe, la prima nel nord Italia: La Cantina della Porta Rossa.

«Da 140 anni, come famiglia del vino, ci prefiggiamo l’ambizioso obiettivo di raccontare l’Italia del vino attraverso le sue eccellenze – racconta Mario Piccini, patron di Piccini 1882 – Da oggi, il vasto orizzonte enoico di Piccini 1882 abbraccia le colline del Piemonte, rispettandone la filosofia produttiva che esalta lo stretto vincolo tra i vini e il loro luogo d’origine. Non si può non parlare di Langhe e noi abbiamo deciso di farlo attraverso un brand che rappresenta le eccellenze prodotte tra le colline albesi, come ad esempio può esserlo il Barolo Porta Rossa. L’acquisizione, infatti, comprende anche le etichette delle vecchie annate».

Il gruppo ha una rete di vendita presente in oltre 80 Paesi ed ha chiuso il 2021 in netta crescita, con un fatturato che ha segnato il +40%. Ora incorpora nel suo portafoglio l’azienda albese di Pierfranco Bonaventura.

Con questa operazione la Piccini si conferma come una delle realtà più dinamiche del panorama vitivinicolo italiano. Al timone c’è Mario Piccini, amministratore delegato, affiancato dai figli Benedetta, Ginevra e Michelangelo, che hanno contribuito a costruire la dimensione internazionale dell’azienda.

La fotografia che ritrae Mario Piccini è fornita dall’ufficio stampa AB Comunicazione.