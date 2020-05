Video Fondazione Merz rende omaggio alla riapertura dei musei

La Fondazione Merz di Torino presenta su YouTube Claudio Gioè che interpreta il testo “Io sono solo un muro” scritto da Agata Polizzi e ispirato all’opera “Talking Wall” di Damián Ortega.

Fa parte del format #RaccontoCaptivus diario di opere in trappola, l’augurio della Fondazione Merz per l’uscita dal lockdown dei musei italiani.

Talking wall, l’opera che l’artista messicano Damián Ortega concepì per ÜberMauer, seconda edizione di BAM Biennale Arcipelago Mediterraneo, è rimasta, grazie all’amministrazione comunale di Palermo, installata negli spazi di Piazza Magione, per un periodo oltre la fine della biennale stessa.

L’installazione, un muro che ribalta significati e interroga lo stesso concetto di limes, ha condiviso, in tempi di pandemia, la solitudine, il sentimento straniante di non poter esprimere la propria natura di luogo di incontro, di dialogo e di interrogativi.

Da questa riflessione ne sono scaturite altre che la Fondazione Merz ha voluto raccogliere proponendo l’avvio del progetto che, nel tempo e a partire proprio da Talking Wall resa prigioniera dagli eventi, propone scritti, vere e proprie narrazioni in situazioni di cattività, da parte delle opere stesse: si trovino esse in un museo senza visitatori, chiuse in una cassa da magazzino o al buio, in attesa di tempi migliori.

La prima storia, scritta da Agata Polizzi, curatore e storica dell’arte palermitana, è stata affidata alla voce di uno degli attori più interessanti del panorama italiano – anche lui palermitano – Claudio Gioè.

Zipnews, in collaborazione con il sito Contemporaryart Torino Piemonte.