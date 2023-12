La lettera di fine anno del presidente Giorgio Marsiaj agli imprenditori associati dell’Unione Industriali Torino

Care Colleghe, Cari Colleghi,

il 2023 è stato di nuovo un anno molto difficile, per il persistere della guerra in Ucraina e per il nuovo conflitto scoppiato il 7 ottobre scorso tra Hamas e Israele, umanamente tragico ed economicamente pieno di incognite. La politica e gli organismi mondiali purtroppo hanno dimostrato di non saper governare questi processi.

Elementi positivi che ci fanno ben sperare per il 2024 sono, invece, l’inflazione e il costo dell’energia entrambi in calo, anche se la prudenza ci impone di non cantare troppo presto vittoria.

Questo è il momento del senso di responsabilità e del sano realismo, sull’esempio virtuoso di quanto è accaduto con il Next Generation Eu. È lo spirito giusto per un’Europa più unita e quindi più forte, più inclusiva, più sostenibile, secondo i principi che hanno ispirato Jacques Delors, un grande Presidente della Commissione Europea, mancato ieri.

In questo contesto, l’Italia continua ad avere una economia non soddisfacente, con una crescita asfittica, anche perché constatiamo tristemente che si tarda a varare le vere grandi riforme: Pubblica Amministrazione, concorrenza, rapidità della giustizia. E infine, uno dei problemi più gravi ancora irrisolti, una elevatissima evasione fiscale che, secondo la Banca d’Italia, sfiora i 100 miliardi di euro.

Tra le grandi questioni che in Italia, e in particolare a Torino e in Piemonte, non possiamo più rimandare, la prima è costituita dalla crisi demografica. Per troppo tempo sottovalutato o addirittura ignorato, il fenomeno è oggi arrivato al punto da essere definito, in modo tragicamente efficace, “inverno demografico”.

Dobbiamo invertire al più presto la tendenza alla crescita zero o sottozero della popolazione, altrimenti tutti i discorsi su economia, industria, lavoro, formazione fra vent’anni saranno inutili, perché ci saranno poche persone ad ascoltarli e soprattutto a tradurli in azioni. Dal 20 dicembre l’Unione europea si è data un nuovo patto sui migranti. Ma adesso sta agli Stati e alle comunità locali, come Torino, inserire le proprie politiche per trasformare costi di accoglienza in investimenti sul futuro.

La sostenibilità inizia da qui, è l’eredità che noi lasciamo alle generazioni future. Ecco perché le tematiche ESG sono così importanti e giustamente sempre più rilevanti nelle scelte d’acquisto di tutti noi e anche nelle valutazioni delle imprese da parte degli investitori internazionali. In gioco c’è molto più di un dividendo, per quanto importante esso sia, c’è il futuro della terra e dell’umanità. Inclusione, sostenibilità sociale e ambientale, la volontà di arrivarci sono le basi affinché si realizzino le condizioni favorevoli per creare una famiglia, far studiare i propri figli, renderli autonomi e capaci di realizzare le loro aspirazioni, diventando così membri proattivi di comunità che crescono e prosperano.

In questa partita epocale noi imprenditori abbiamo un ruolo di primo piano.

Vorrei citare qui tre tra i fattori principali sui quali si gioca il nostro futuro e che mettono, di nuovo, alla prova il nostro coraggio, la nostra intraprendenza:

l’intelligenza artificiale; i microchip; la crescita dimensionale.

Quest’ultima deve essere sia qualitativa, di mentalità e ambizione, sia quantitativa per affrontare le sfide globali del business, che richiedono reazioni rapide, ingenti capitali, capacità di innovare, forti relazioni di filiera.

Per questo consiglio a tutti voi di consultare la “mappa della crescita”, un copyright di Piccola Industria dell’Unione Industriali Torino, concepita per favorire l’approfondimento e la divulgazione di strumenti che aiutino le imprese ad affrontare, appunto, percorsi di maturazione dimensionale, finanziaria, digitale e sostenibile.

Venendo all’intelligenza artificiale, finalmente il Governo ha deciso di insediare a Torino il centro promesso ormai anni fa e di cui si erano perse le tracce. Non c’è ancora una sede, ma è stato varato lo statuto della Fondazione. Siamo fiduciosi e confidiamo che ciò avvenga in tempi brevi, quelli delle imprese.

Quanto ai microchip, come per il gas o l’energia, ci siamo accorti della loro importanza quando hanno iniziato a scarseggiare. Nessun processo aziendale può più farne a meno, indipendentemente dalla dimensione dell’impresa.

Oggi l’innovazione passa anche attraverso la contaminazione tra differenti settori industriali, come automotive e aerospazio, che permette di mettere in comune diverse tecnologie. La Città dell’Aerospazio, di cui è stata da poco posata la prima pietra, nasce anche con questo obiettivo.

Ma veniamo a noi e a ciò che come Unione Industriali Torino stiamo facendo. In questo scenario così difficile da affrontare è fondamentale continuare a essere vicini a voi Associati, per informarvi, consigliarvi, assistervi.

I servizi alle imprese sono il nostro “core business” e non dobbiamo mai dimenticarcelo. Quest’anno abbiamo avuto oltre 250 mila contatti (ben più di 1000 al giorno) con le Aziende associate, tra mail, colloqui telefonici, webinar, riunioni in sede, visite presso le imprese. È un lavoro enorme, quotidiano, di grande professionalità, del quale siamo molto fieri.

L’Unione Industriali Torino, inoltre, tramite gli account istituzionali e degli enti collegati sui principali social media ha raggiunto un totale di circa 25 mila follower. Una modalità di relazione con il territorio ormai irrinunciabile.

I risultati di questa attività si vedono. A partire dal 2020 il trend associativo è in crescita per quanto riguarda sia il numero delle imprese, sia il numero dei dipendenti.

Sottolineo che quest’anno, per la seconda volta dal dopoguerra, abbiamo mantenuto inalterate le quote associative. L’Unione si è fatta carico dei maggiori costi e non ha ribaltato l’inflazione sulle aziende. È una ulteriore prova della nostra vicinanza alle imprese che fanno parte del nostro sistema.

Tra le molte iniziative, ci tengo a citare Connext, realizzata presso il nostro Centro Congressi, giunta quest’anno alla seconda edizione. La “business convention” si caratterizza per la sua capacità di mettere in rete le imprese, che si sono suddivise in quattro filiere, la base di un nuovo approccio al networking associativo: Digital Innovation; Energy and Sustainable Mobility; Italian Lifestyle; Life Sciences.

Un altro progetto rilevante, che ho affidato al Gruppo Giovani Imprenditori, riguarda il passaggio generazionale, un momento fondamentale nella vita di ogni azienda. Tocca temi quali il trasferimento di know how e di leadership, aspetti patrimoniali ed ereditari, una nuova visione di business per il nuovo leader, sia esso di provenienza familiare, o meno.

Nei mesi scorsi abbiamo anche avviato un processo di riorganizzazione della nostra struttura, con tre obiettivi principali: garantire una maggiore collegialità del processo decisionale; favorire la assunzione di responsabilità da parte dello staff; rafforzare il lavoro di gruppo.

L’Unione Industriali, oltre al supporto che fornisce direttamente alle Associate, svolge l’importante funzione di portatrice dei legittimi interessi delle imprese torinesi presso le Istituzioni. Con Regione e Comune abbiamo costanti rapporti per parlare del ruolo che il nostro territorio può rivestire nel futuro dei settori che la nostra associazione rappresenta. Siamo al tavolo regionale dell’auto, del Distretto Aerospaziale Piemontese, siamo tra i promotori del progetto della Città dell’Aerospazio, siamo soci del Cim 4.0.

Altre attività hanno coinvolto i rapporti con delegazioni estere. Tra le molte ospiti in Unione negli ultimi mesi, cito le rappresentanze di Finlandia, Svezia, Lettonia, Austria, Romania, Tunisia, India.

Ancora, l’Unione Industriali Torino sta lavorando con Assolombarda e Confindustria Genova a un progetto, Mitogeno, che coinvolge anche i principali stakeholder dei tre territori (pubblica amministrazione, politecnici, fondazioni bancarie) al fine di favorire riflessioni strategiche volte al rilancio del Nord Ovest, con l’obiettivo di mettere a sistema le eccellenze dei singoli territori al fine di ottenere più consistenti ricadute economiche.

Sul fronte ESG (Environmental, Social and Governance) siamo arrivati alla terza edizione del nostro bilancio di sostenibilità. Sempre nell’ambito ESG, nel 2021 è nato il tavolo Inclusion & Diversity, che include oggi una cinquantina di aziende.

Molte le iniziative organizzate dall’Unione Industriali con le scuole e gli studenti del territorio. Il conferimento di borse di studio a studenti e studentesse iscritti a lauree magistrali STEM, infatti, è stata la mia prima iniziativa dopo l’elezione. In questi anni abbiamo assegnato 243 borse di studio per un totale di oltre 700 mila di euro erogati, anche grazie al fondamentale contributo della Fondazione Sia, presieduta dall’amico Gianfranco Carbonato, in modo equilibrato tra ragazzi e ragazze. I vincitori, caratteristica direi unica del nostro progetto, in cambio della borsa di studio si sono impegnati nel volontariato educativo (recupero e potenziamento) presso alcune scuole medie della città.

Come sapete questo è l’ultimo Natale che festeggio con voi da presidente dell’Unione Industriali Torino. Sono orgoglioso che l’anno prossimo Torino sarà “Capitale della Cultura d’Impresa 2024”. Le iniziative si svolgeranno durante l’intero anno, con almeno 24 eventi, con il coinvolgimento dell’intera comunità

Sono emozionato per l’assegnazione, grazie all’Unione Industriali, di un titolo che è un onore per tutti noi torinesi: cittadini, imprenditori, rappresentanti delle Istituzioni e degli Atenei della Città. Abbiamo lavorato insieme, intensamente, alla candidatura dimostrando ancora una volta come la collaborazione sia fondamentale per l’ottenimento di risultati ambiziosi e importanti come questo. Ma essere capitale della cultura d’impresa è anche un onere. Dobbiamo dimostrare al Paese di essere all’altezza del titolo ottenuto, un tributo alla nostra grande tradizione di città manifatturiera, che ha “inventato” l’industria italiana e contemporaneamente ha reinventato sé stessa subito dopo la perdita del ruolo di capitale italiana nel 1865.

Torino è una città che, nella sua profonda e sempre viva vocazione manifatturiera, ha fame di innovazione e sta oggi affrontando l’ennesimo passaggio cruciale della sua storia: da una monocultura automobilistica a un più ricco e articolato mix di attività di manifattura e servizi. Torino merita il titolo che le è stato conferito anche per la sua forte proiezione internazionale, che ne fa un laboratorio della globalizzazione, sia grazie alla presenza di grandi multinazionali, sia grazie alla rilevanza dell’export per le nostre imprese.

Desidero, infine, ringraziare chi ogni giorno si impegna per raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti al servizio dei nostri Associati.

Innanzitutto, i miei Vicepresidenti Marco Boglione, Antonio Calabrò, Massimiliano Cipolletta, Alberto Dal Poz, Chiara Ercole, Anna Ferrino, Giorgia Garola, Marco Lavazza, Manuele Musso, Stefano Serra; Barbara Graffino, che guida il Gruppo Giovani Imprenditori e Filippo Sertorio, come Presidente della Piccola Industria.

Rivolgo un ringraziamento particolare al Direttore dell’Unione Industriali, Angelo Cappetti, e a tutta la struttura.

Sono molto riconoscente, infine, ai Presidenti dei nostri Gruppi merceologici, che anche quest’anno hanno realizzato molte iniziative importanti e che costituiscono un grande valore aggiunto per la nostra Unione. Li voglio citare a uno a uno, per rivolgere a ciascuno un grande grazie.

Permettetemi di iniziare da Erica Azzoaglio, Presidente del neocostituito Gruppo Credito, Finanza e Assicurazioni. A lei e ai “suoi” Associati un caloroso benvenuto!

Enrico Audano, Presidente Industrie Varie;

Maurizio Bazzano, Presidente SETI;

Nicola Benvenuti, Presidente Facility;

Giuseppe Bergesio, Presidente Gruppo Energia;

Carlo Emanuele Bona, Presidente Grafici Cartai e Cartotecnici;

Giacomo Cacciabue, Presidente Gomma Plastica;

Stefano Cornaglia, Presidente Turismo e Cultura;

Vittorio Di Tomaso, Presidente Digital Technologies, ex ICT;

Carlo Antonio Gandini, Presidente AIT, gruppo che si è appena fuso con Amma;

Simone Lattes, Presidente Editori;

Antonio Mattio, Presidente Collegio Costruttori Edili;

Matteo Mazzoni, Presidente Legno;

Manuele Musso, Presidente Moda, Tessili e Accessori;

Giovanni Ossola, Presidente Trasporti, Infrastrutture e Materiali da Costruzione;

Paolo Parato, Presidente Chimica-Vetro;

Simona Radicci, Presidente Alimentari;

Stefano Serra, Presidente Amma;

Elena Zara, Presidente Sanità.

Sono orgoglioso di far parte di questa grande famiglia, che condivide una visione comune e dei valori forti. Una famiglia che non si arrende di fronte alle difficoltà, ma che le affronta con coraggio e determinazione. Una famiglia che non si accontenta del presente, ma che guarda al futuro con ambizione e creatività.

Auguro a Voi e alle Vostre famiglie un felice 2024.

Giorgio Marsiaj