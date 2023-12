La Musca Bianca e quelle bollicine a metodo classico affinate in miniera

Mauro Camusso, titolare de L’Autin di Barge, presenta l’ultima nata tra le sue etichette. È una Malvasia moscata difficile da reperire, una vera e propria mosca bianca. Il racconto dei vini della cantina.

Quello che mi piace de L’Autin sono il dinamismo e la voglia di fare di una cantina giovane, combinati alla tenacia di chi vive tutti i giorni in un territorio difficile da coltivare e ancor più da comunicare.

Mauro Camusso ha fondato questa realtà nel 2010, partendo da una piccola vigna (autin in dialetto) lasciatagli dal padre.

Quella di coltivare uva tra Barge e il Pinerolese era una tradizione che pochi viticoltori della zona praticavano. Più per consumo famigliare che altro.

Il territorio è spesso impervio, le temperature sono storicamente fredde. Fino agli scorsi decenni le uve da vino solo raramente riuscivano a completare la maturazione e a raggiungere gradazioni decenti. Ne ho scritto qualche giorno fa, parlando del Ramìe. QUI.

I mutamenti climatici in atto certamente stanno migliorando il contesto storico. Negli ultimi anni l’ambiente pedoclimatico è divenuto molto più adatto alla coltivazione di uve di qualità.

Mauro ha creduto fin dall’inizio nella possibilità di fare viticoltura di qualità su queste terre. Aiutato prima dal cugino Pier Giorgio Gasca e adesso dalla figlia Elisa si è rimboccato le maniche e ha dato vita ad un’azienda che merita conoscere.

Mauro ed Elisa Camusso

Oggi i suoi ettari vitati a cavallo tra le province di Torino e Cuneo sono una decina. Comprendono i vitigni autoctoni raccomandati dal disciplinare di produzione della Doc Pinerolese, ma anche gli internazionali come Chardonnay e Pinot Nero, che vanno a comporre il blend degli spumanti a metodo classico aziendali.

Nella zona di Barge i terreni sono alluvionali e argillosi, il clima e l’ambiente si adattano meglio alla produzione di Barbera, Nebbiolo e dei rari vitigni autoctoni che possono entrare anche nella composizione del Ramìe.

A poca distanza da lì, tra Campiglione e Bibiana, il terreno è sabbioso, ghiaioso, con presenza di scheletro e strato fertile sottile. È l’imbocco della Val Pellice, con escursioni termiche rilevanti e adattissime alla coltivazione del Pinot Nero e dello Chardonnay, che identificano le loro bollicine e i bianchi in genere.

Pratiche tramandate nel tempo, rispetto dei ritmi della natura, interventi mirati, vendemmia manuale e certificazione biologica sono punti fermi per L’Autin.

I VINI

La selezione de L’Autin è completa: alcune bollicine a metodo classico, vini bianchi, vini rossi, il Rosé Rubellus, due vini dolci.

Una quindicina in tutto le etichette.

I vitigni a bacca bianca comprendono un Timorasso piantato nel Pinerolese, un Riesling Renano e un Sauvignon Blanc.

Tra I rossi ci sono anche una Bonarda e un Pinot Nero in purezza.

Ecco gli altri.

La Musca Bianca ‘d Lissart

È l’ultimo nato in casa Autin. Il nome deriva dal fatto che è raro come una mosca bianca, ma è anche un modo per far pensare a un vitigno non indicabile in etichetta.

È un mosto parzialmente fermentato realizzato con il 100% di Malvasia moscata, un’eccellenza coltivata in piccole quantità nel Pinerolese.

Viene dalla zona di Barge ed è parente prossimo del Moscato, con il quale condivide buone quantità di linalolo, il terpene responsabile degli aromi di salvia e agrumi trasmessi al vino.

L’uva viene pressata e subito refrigerata per impedire il lavoro dei lieviti e la partenza della fermentazione. Successivamente si svolge la fermentazione in autoclave, arrestata intorno ai 5-7° alcolici.

La 2023 nasce con una vinificazione dolce, 100 g/l di zucchero residuo, bel fruttato e buon bilanciamento di bocca.

Chiusura con tappo a vite.

Passi di Gio

Inizialmente Mauro Camusso aveva iniziato a vinificare la Malvasia con appassimento, lasciando parte dei grappoli in cassetta e altri appesi fino a gennaio, con una perdita di peso del 70%.

Così è nato Passi di Gio, vino ottenuto da uve passite dedicato al cugino Pier Giorgio Gasca, con il quale è partita la storia de L’Autin.

Il sogno di Gio era sempre stato quello di produrre un passito con le uve delle sue terre. Passi di Gio è quel passito che Giorgio avrebbe voluto e che non ha potuto vedere.

Da 100 chili di uva in partenza ne restano 28-30 all’arrivo.

Fermentazione di sei mesi, poi un anno in piccole botti di rovere.

Un terzo della massa fermenta e affina un anno in una botte realizzata in pietra di Luserna. Non è un caso. Mauro è un imprenditore del settore, estrae e lavora quella pietra gestendo la Beltramo Fratelli insieme alla moglie.

L’annata 2019 è dorata di giallo. L’aspetto olfattivo è caratterizzato da intense note di frutta secca e di albicocca sciroppata. Al palato è piena, calda, equilibrata.

LE BOLLE

Quando Giorgio e Mauro hanno creato L’Autin sono partiti con la semplice idea di rimettere in sesto le vigne storiche della famiglia. Non c’era un progetto imprenditoriale, solo la volontà di salvaguardare quel passato agricolo che aveva contraddistinto la loro vita fin dalla primissima giovinezza.

Se il sogno di Gio era quello di produrre un passito, quello di Mauro era far nascere una bollicina in una zona che non l’aveva.

Un weekend enogastronomico tra le valli Chisone e Germanasca non può prescindere dalla visita alle miniere di talco di Fontane. Nelle gallerie della Paola e della Gianna l’Autin affina i suoi spumanti a metodo classico.

In miniera lo spazio non manca, le condizioni sono ottimali. Inoltre l’azienda può evitare di costruire una grande cantina solo per la spumantistica, che sarebbe necessaria se si vuole stoccare le bottiglie modulando gli anni di riposo sui lieviti.

Buio, silenzio, umidità del 90% e temperatura costante di 10° sono caratteristiche ideali nel momento di presa di spuma delle bollicine, dopo la prima fermentazione. La miniera le garantisce in toto.

Il Piemonte DOC Pas Dosé Eli 2019 è un metodo classico che resta 42 mesi sui lieviti. Realizzato con il 50% di Pinot Nero, il 40% di Chardonnay e il 10% di Bian Ver, nasce nelle vigne di Campiglione Fenile e Bibiana in terreni subacidi vicini al fiume Pellice. È cremoso e fragrante.

Ai 1190 metri sul livello del mare della miniera Camusso tiene anche un ottimo M.C. Rosè Eli Pas Dosé realizzato con il solo Pinot Nero. Uno spumante avvolgente e pieno, adatto a tutto pasto.

La chicca è la Riserva. Eli Pas Dosé Riserva 2013 84 mesi è la prima annata prodotta e totalizza sette anni di affinamento sui lieviti.

L’ho assaggiata in un bicchiere che non rendeva giustizia al suo perlage. L’ho però trovata fine, ben caratterizzata dai lieviti e dai sentori di crosta di pane e di pasticceria.

Sono 1500 bottiglie numerate, sboccate lo scorso anno. Altrettante attendono in miniera di conoscere il proprio destino, che a questo punto supererà certamente gli otto anni di riposo.

Una lunga attesa prima di uscire sul mercato non è esibizionismo o voglia di mostrare i muscoli. Significa, più semplicemente, cercare di capire quale sia l’espressione più giusta per quella bollicina realizzata in un territorio che non ne conosceva ancora.

Verbian

Ecco un’altra scommessa di queste valli a due passi dal confine con la Francia. Forse arriva da lassù, forse no. Parlo del Bian ver, vitigno che dà origine al Verbian 2021.

Al naso sento una nota fruttata dolce, ma in bocca scende dritto, verticale, con una spiccata freschezza. Quella dolcezza di naso diventa ricca in bocca, immediatamente pulita dall’acidità del vitigno.

L’acidità è vibrante, non per niente il Bian ver entra nel blend della bollicina di miniera, anche se si preferisce evitare di aumentarne la percentuale per non stravolgere l’equilibrio raggiunto tra Chardonnay e Pinot Nero.

Affinato in acciaio, è comunque un vino in via di definizione. Potrebbe essere vinificato o maturato anche in modo diverso nei prossimi anni.

El Dolfo

Il re dei vitigni piemontesi, quello dei grandi vini da invecchiamento, non poteva mancare tra i fiori all’occhiello de L’Autin.

El Dolfo è un Pinerolese DOC Rosso, Nebbiolo in purezza.

Certamente è differente dai grandi rossi di Langa e Roero. Non ha quella struttura e i tannini così vellutati. È diverso anche dai rossi dell’Alto Piemonte, marcatamente minerali e balsamici.

El Dolfo ha frutto pulito, è vinoso, netto e asciutto. Gode di una freschezza spinta e di un tannino vivace. Si fa bere con generosità.

Affina un anno in botti di rovere da 20 hl e altri dodici mesi in bottiglia.

Finisidum

Sono le terre di confine a caratterizzare questa etichetta.

Dentro questa bottiglia c’è il basso Piemonte, ma anche le vicine valli francesi.

Sono vecchie vigne coltivate con diversi vitigni raccolti e vinificati insieme. Tra di loro alcuni entrano nel blend del Ramìe.

Rappresenta in pieno queste vallate ed il lavoro di recupero e ricordo che si vuole tramandare.

Finisidum Pinerolese DOC Rosso affina circa un anno in grandi botti di rovere.

È giovanissimo nel suo vestito porpora, floreale e fruttato all’aspetto olfattivo. Al palato ha tannino e freschezza, ma anche pienezza di gusto.

Fabrizio Bellone