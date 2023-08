La musica sperimentale del Piedicavallo Festival in Valle Cervo, dal 18 al 20 agosto

Piedicavallo Festival propone, in varie location nel territorio della Valle Cervo, la rassegna di musica sperimentale “Aurora” (dal 18 al 20 agosto), curata da Alessandro Gambo (TUM Torino – Jazz is Dead! festival).

Venerdì 18 agosto il cartellone live di “Aurora” vedrà Dj Gruff per la prima volta nelle vesti inedite di poeta, in una produzione originale pensata in collaborazione con la direzione artistica senza basi e senza strumenti, solo per testi e voce; nel programma dei concerti anche Su Contrattu Seneghesu, interpreti del canto a tenore sardo tipico della cultura pastorale della regione, e Saphileaum, dj e producer georgiano resident allo storico KHIDI club di Tbilisi, mentre la consolle sarà affidata a Babe Roots e Skip.

La giornata di sabato 19 agosto sarà salutata dal concerto mattutino di Laura Agnusdei (replicato anche domenica 20 agosto) e dalle sue esplorazioni elettroacustiche per sax, per poi proseguire con la passeggiata sonora guidata da Marco Isaias Bertoglio e Ginevra Naldini, Nina Baietta con i suoi esperimenti di improvvisazione vocale, Katatonic Silentio in una delle sue rare performance live, Regno Maggiore della scuderia Gang of Ducks e la producer e dj giapponese Sapphire Slows, per la prima volta in Italia. In consolle si susseguiranno invece Effe Effe (in programma anche domenica 20 agosto), Flavinio e Kreggo.

Nella giornata conclusiva di domenica 20 agosto, ad accompagnare la passeggiata sonora sarà il collettivo di ricerca fra elettronica e musiche rituali Enten Hitti, mentre il programma di concerti vedrà in prima linea Paolo Angeli, artista d’avanguardia noto soprattutto per la sua chitarra sarda preparata a 18 corde, accanto a SabaSaba direttamente dalla Maple Death Records, Antonio Raia & Vincenza Modica con la produzione originale “La memoria bucata. Apparente soliloquio con Antonio Neiwiller” e, in chiusura del festival, Eva Geist, sound designer e compositrice già metà de Il Quadro di Troisi.

Domenica 20 agosto si terrà anche l’evento conclusivo della residenza artistica “Simbiosi”. Giunta alla sua terza edizione, “Simbiosi” diventa un progetto collettivo che coinvolge sei diverse personalità multidisciplinari: Andrea Colli, Enrico Mello (Ritmo Ritmo), Marco Isaias Bertoglio (Ritmo Ritmo), Francesca Melina (Malomodo), Ginevra Naldini, Gioele Bertin (Malomodo). La “Metaresidenza” del 2023 è la prima fase di un percorso triennale per indagare le metodologie dell’arte, come esperienza collettiva e transdisciplinare, al di fuori delle logiche di mercato.

Piedicavallo Festival 2023 – Sezione “Aurora” – Programma

Venerdì 18 agosto

17.00 Su Cuntrattu Seneghesu – in collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo

18.00 Saphileaum

19.00 Babe Roots

21.00 Dj Gruff

22.00 Skip

Sabato 19 agosto

10.30 Laura Agnusdei

11.00 Effe Effe

14.00 Marco Isaias Bertoglio & Ginevra Naldini

17.00 Nina Baietta – in collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo – Torino Jazz Festival Piemonte

18.00 Katatonic Silentio

19.00 Flavinio

20.00 Regno Maggiore

21.00 Sapphire Slows

22.00 Kreggo

Domenica 20 agosto

10.30 Laura Agnusdei

11.00 Effe Effe

14.00 Enten Hitti

16.00 Open Studio SIMBIOSI

17.00 Paolo Angeli – in collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo – Torino Jazz Festival Piemonte

18.00 SabaSaba

19.00 PF23 Crew

20.00 Antonio Raia & Vincenza Modica & Walter Forestiere

21.00 Eva Geist

22.00 PF23 Crew