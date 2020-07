La ricostruzione di Haiti raccontata per immagini

“Ekokay. Una ricostruzione sostenibile”: mostra su progetti, ricerche e immagini di architettura sociale e cooperazione ad Haiti.

A dieci anni dal terremoto nell’isola caraibica, Architettura senza Frontiere Piemonte organizza una mostra dedicata a progetti, ricerche e immagini di architettura sociale e cooperazione che ha condotto ad Haiti nella direzione di una ricostruzione sostenibile.

Inaugurazione oggi, lunedì 13 luglio, alle 18, in Via Baltea Laboratori di Barriera, via Baltea 3, a Torino.



Giorni e orari di visita: dal 13 luglio al 7 agosto e dal 24 al 28 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 11 alle ore 23



Ingresso gratuito



Per confermare la propria partecipazione all’inaugurazione scrivere a info@asf-piemonte.org

L’allestimento racconta gli interventi attuati da Architettura senza Frontiere nella repubblica caraibica nel corso degli ultimi anni e mette in rilevo i suoi valori più concreti, un mondo pratico in cui l’architettura diventa strumento per garantire l’accesso ai diritti fondamentali dell’uomo: casa, cittadinanza, salute e istruzione.





Dal 2011 ASF è impegnata in Haiti con progetti di sostegno alle comunità locali, con una particolare attenzione alla ricerca di materiali locali e ecocompatibili per la costruzione di architetture sicure e confortevoli.



Il sito dell’ASF Piemonte.