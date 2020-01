La serie A riparte dopo la lunga pausa per le feste

Nel lungo weekend della Befana, è ripartita la Serie A dopo la pausa per le feste. Il nuovo anno è cominciato come era finito il 2019 con Juventus ed Inter lanciatissime per la lotta Scudetto e la Lazio, terza incomoda, che non sembra in alcun modo voler mollare le posizioni di vertice. Brutto Ko invece per l’allenatore calabrese Rino Gattuso che alla guida del Napoli ha racimolato solo una vittoria e due sconfitte pur non avendo particolari colpe sui risultati conseguiti fino ad oggi.

Dunque sono ricominciate anche le trasmissioni sportive, la discussione dei social dopo che tutto si era fermato per 20 giorni durante le feste di Natale e Capodanno. Nel 2018 si era provata la sperimentazione in Italia di far continuare il campionato durante il periodo festivo, ma dopo un solo anno si è tornato all’antico con il lungo stop appena concluso. Per supplire all’astinenza dalla partite in TV e magari ancora dalla voglia di fare scommesse sul calcio, per fortuna durante le feste di Natale c’è sempre la Premier League inglese ad accogliere tutti i tifosi di ogni angolo del mondo, italiani compresi!

A tal riguardo, come letto su l’Insider, giocare un turno di campionato in Inghilterra durante il Boxing Day ovvero il 26 Dicembre, è una tradizione davvero antica che risale addirittura al 1860 quando le uniche due squadre attive in quel momento, l’Hallam FC e lo Sheffield FC, si sfidarono subito dopo Natale. Da quel momento è cominciata questa consuetudine che di anno in anno si è andata rinfocolando e qualcuno addirittura lo considera un vero e proprio rito pagano da glorificare ogni 26 di Dicembre.

Nel boxing day del 2019 non sono assolutamente mancate partite e risultati interessanti. In primis non si può non evidenziare l’impresa della corazzata capolista, il Liverpool, che andando a sfidare in trasferta a giocare con la seconda della classe, il Leicester, ha stravinto per quattro a zero con uno scatenato Roberto Firmino autore di una doppietta. Da segnalare anche la vittoria del Crystal Palace sul West Ham in uno dei tanti e sentiti derby londinesi.

Il Boxing Day appena trascorso ha segnato anche il debutto dell’ex allenatore del Napoli Carlo Ancelotti sulla panchina dell’Everton. Debutto segnato da una importante vittoria contro il Burnley. La squadra di Liverpool è riuscita ad infilare un’altra partita vinta nell’ultimo impegno del 2019 mentre poi il nuovo anno ha ridimensionato la spinta propulsiva del manager italiano con l’Everton incapace di uscire indenne dal difficilissimo campo del Manchester City e poi uscendo dalla FA Cup contro il Liverpool. Si tratta di una sorta di vendetta sportiva per i reds visto che Ancelotti quando era sulla panchina del Napoli nella doppia sfida in Champions League, è stato l’unico allenatore a battere la squadra inglese e ad uscire indenne dall’Anfield Road in questa stagione.

Archiviato questo boxing day, probabilmente molti tifosi italiani torneranno a seguire con passione la Serie A e con un po’ più di distacco la Premier League ma siamo certi che anche il prossimo anno, subito dopo natale e con tanta voglia di calcio, al 26 di dicembre il football britannico tornerà ad occupare nuovamente gli schermi di molti appassionati nostrani.