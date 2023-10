La settimana del pianeta Terra, festival nazionale diffuso delle geoscienze, dal 1° all’8 ottobre

Vulcani, ghiacciai, geyser, fossili, stalattiti, saline, stelle, asteroidi, rocce piroclastiche, incisioni rupestri, coralligeno, bradisismo, minerali, ammoniti, ossidiane, impronte di dinosauri.

Potrebbero sembrare gli ingredienti di un viaggio fantastico, simile a quello compiuto dai protagonisti del romanzo di Jules Verne che, attraversando il sottosuolo scoprirono un mondo immaginario fatto di oceani sotterranei, funghi giganti e animali fantastici. Invece la fantasia qui non serve. Perché, come disse Albert Einstein “Ogni cosa che puoi immaginare, la natura l’ha già creata.” Una natura così ricca che è praticamente impossibile conoscerla tutta.

Al piacere di conoscerla meglio per capirla e rispettarla è dedicata ogni anno “La settimana del pianeta Terra, il festival nazionale diffuso delle geoscienze, che si svolge dal 1° all’8 ottobre e prevede decine e decine di geoeventi che includono trekking sotterranei, tour astronomici, escursioni archeologiche, gite lungo i torrenti, visite in oasi naturalistiche normalmente chiuse al pubblico, convegni, attività nelle scuole… Tanti appuntamenti di diversa tipologia, ma tutti finalizzati a far conoscere al grande pubblico il nostro territorio attraverso il suo straordinario patrimonio geologico, ambientale e naturalistico, per capire che le geoscienze fanno parte della nostra quotidianità e rivestono un ruolo fondamentale per lo sviluppo sostenibile del nostro Paese a livello ambientale, economico e sociale.

Anche il Piemonte sarà tra i protagonisti della XI edizione della Settimana del Pianeta Terra.

L’elenco completo dei geoeventi organizzati nella regione

Carcoforo (VC), 30 settembre e 1 ottobre 2023:

CLEANALP IN VALSESIA

Attività di tutela dell’ambiente montano con due escursioni in Valsesia per raccogliere rifiuti di plastica dispersi nell’ambiente.

https://www.settimanaterra.org/node/4899

Ormea (CN), 1 ottobre 2023

LA GEOLOGIA DELLE SORGENTI DEL TANARO

Conferenza con i geologi che stanno lavorando al progetto della nuova Carta Geologica D’Italia alla scal 1:50.000.

https://www.settimanaterra.org/node/4795

Sala Biellese (BI), 1 ottobre 2023

SULLA CRESTA DELLA SERRA D’IVREA, MAGGIORE MORENA DELLA REGIONE ALPINA

Escursione nell’Anfiteatro Morenico di Ivrea guidata da un geologo ricercatore del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Torino.

https://www.settimanaterra.org/node/4811

Bra (CN), 1 ottobre 2023

ESCURSIONE ALLA SCOPERTA DELLA STORIA GEOLOGICA DEL TERRITORIO: CAMMINATA NEL ROERO

Escursione alla ricerca sul territorio di testimonianze del passato che permetteranno di ricostruire la sua affascinante storia geologica.

https://www.settimanaterra.org/node/4903

Torino (TO), 2-6 ottobre 2023

ARPA PIEMONTE E LE GEOSCIENZE – GEOITINERARI VIRTUALI NELLE ALPI PIEMONTESI

I geologi di Arpa Piemonte descriveranno virtualmente alcuni nuovi geo-itinerari nelle Alpi piemontesi alla scoperta di rocce, minerali, morfologie e curiosità.

https://www.settimanaterra.org/node/4785

Province della Lombardia, province Verbano-Cusio-Ossola e Novara, 2-5 ottobre 2023

SCENARI ENERGETICI E MINERALI CRITICI PER LA TRANSIZIONE

Incontro di classi intere degli Istituti secondari di II grado della Lombardia e delle province di Verbano Cusio Ossola e Novara presso le loro sedi scolastiche per una lezione di tipo partecipativo per approfondire opportunità e limiti della transizione ecologica e dello sviluppo sostenibile in un’ottica di economia circolare e tutela delle risorse naturali.

https://www.settimanaterra.org/node/4911

Alba (CN), 3 ottobre 2023

LEZIONI DAL PASSATO PER GUARDARE AL FUTURO: LEGGERE LE ROCCE DEL PIEMONTE PER CAPIRE IL CAMBIAMENTO CLIMATICO

Escursione presso la spiaggia dei Cristalli sita nel comune di Verduno per studiare le informazioni paleoclimatiche racchiuse nelle rocce e la loro importanza rispetto alla comprensione del cambiamento climatico in corso.

https://www.settimanaterra.org/node/4802

Cherasco (CN), 4 ottobre 2023

I CAMBIAMENTI MORFOLOGICI DEL TERRITORIO CHERASCHESE

Partendo dalle antiche mappe dei catasti di Cherasco, passando per le foto aeree del volo GAI sino a Google Earth, la conferenza permetterà di capire come si è modificato nel corso dei secoli il nostro territorio e di conseguenza il paesaggio.

https://www.settimanaterra.org/node/4778

Bussoleno (TO), 5 ottobre 2023

CON LE SCUOLE SULLE TRACCE DELL’ANTICO GHIACCIAIO DELLA VALLE DI SUSA

Itinerario organizzato da Arpa Piemonte attraverso un tratto del basso versante sinistro della Valle di Susa, dove affiorano le rocce di basamento e di copertura del Dora-Maira, lembo di crosta continentale antico, intensamente coinvolto nella deformazione e nel metamorfismo alpino. Durante l’evento si toccherà con mano l’impronta lasciata dal grande ghiacciaio valsusino durante l’ultima glaciazione, dalle forme di erosione.

https://www.settimanaterra.org/node/4784

Alba (CN), 5 ottobre 2023

LEZIONI DAL PASSATO PER GUARDARE AL FUTURO: ALLA CACCIA DI INDIZI SUL PALEOCLIMA DEL PIEMONTE AL MUSEO EUSEBIO

Conferenza a cura della professoressa Francesca Lozar e del ricercatore Alan Mancini dell’Università degli Studi di Torino, dedicata alle informazioni paleoclimatiche racchiuse nelle rocce del Piemonte affioranti vicino ad Alba e la loro importanza per la comprensione di eventi geologici del passato, che hanno coinvolto tutto il Mediterraneo 6 milioni di anni fa.

https://www.settimanaterra.org/node/4831

Asti, 5 ottobre 2023

LEZIONI DAL PASSATO PER GUARDARE AL FUTURO: LEGGERE LE ROCCE DEL PIEMONTE AD ASTI

Conferenza rivolta ai ragazzi e alle ragazze delle scuole secondarie di secondo grado che avrà come tema principale lo studio delle informazioni paleoclimatiche racchiuse nelle rocce e la loro importanza rispetto alla comprensione del cambiamento climatico in corso.

https://www.settimanaterra.org/node/4889

Ornavasso (VB), 6 ottobre 2023

VIAGGIO AL CENTRO DELLA TERRA – LA TRANSIZIONE CROSTA-MANTELLO

Visita ai due siti di perforazione del progetto scientifico internazionale DIVE (Drilling the Ivrea-Verbano zoneE) volto ad esplorare la crosta continentale profonda e la sua transizione verso il mantello.

https://www.settimanaterra.org/node/4863

Verduno (CN), 7 ottobre 2023

LEZIONI DAL PASSATO PER GUARDARE AL FUTURO: ALLA CACCIA DI INDIZI SUL PALEOCLIMA DEL PIEMONTE A VERDUNO

Escursione al sito “Spiaggia dei Cristalli” di Verduno (CN) per cercare e interpretare le tracce dei cambiamenti climatici del passato geologico nelle rocce affioranti lungo le sponde del fiume Tanaro.

https://www.settimanaterra.org/node/4834

Pecetto di Valenza (AL), 8 ottobre 2023

IL MARE A PECETTO DI VALENZA – STORIA PALEONTOLOGICA FRA TORTONIANO E MESSINIANO

Conferenza dedicata al geosito di Pecetto di Valenza per un tuffo nel lontano passato geologico del territorio.

https://www.settimanaterra.org/node/4781

Baldissero Torinese (TO), 8 ottobre 2023

GEOITINERARIO DELLA CALCE DI SUPERGA E DEL CALCARE DI GASSINO

Arpa Piemonte in collaborazione con l’associazione “Perfare” di Baldissero Torinese e con “CaCo3 + Ga Associazione Amici del Calcare di Gassino” di Gassino Torinese organizza un itinerario geologico attraverso i luoghi di estrazione e lavorazione della pietra calcarea che, trasformata in calce di Superga, è stata utilizzata per la costruzione dei più importanti edifici della Torino barocca.

https://www.settimanaterra.org/node/4788

La Settimana del Pianeta Terra promuove un turismo culturale, sensibile ai valori ambientali, diffuso su tutto il territorio italiano, che mette in risalto sia le nostre risorse naturali più spettacolari, sia quelle meno conosciute, ma non meno affascinanti: quelle che abbiamo la fortuna, spesso senza saperlo, di avere proprio a due passi da casa.

L’elenco completo dei geoeventi della XI edizione della Settimana del Pianeta Terra è consultabile sul sito www.settimanaterra.org