La Sicilia a Torino nella cucina di Giovanni e nei vini di Caruso & Minini

Vi raccontiamo una delle cene con abbinamento vini della settimana diffusa alla Torino Wine Week.

Sarà che in questo quartiere ho abitato per quasi vent’anni, passando dalla fanciullezza all’età del matrimonio. Sarà che in questo ristorante venivo spesso a mangiare anche dopo, con un gruppo di colleghi che erano prima di tutto amici. Quel che è certo è che giovedì scorso da Giovanni ho apprezzato la miglior cena di pesce dell’ultimo anno.

In quella parte di Crocetta che sconfina verso Porta Nuova era da un pezzo che non passavo. Sono arrivato apposta mezzora prima per fare due passi nei miei luoghi della memoria.

Tanto è cambiato da allora. Via San Secondo senza i binari del tram sembra un paradiso. Il CONI in corso Stati Uniti è un ricordo lontano. La pasticceria dove compravo il dolce domenicale è diventata un centro dentistico. Pino il barbiere ha abbassato definitivamente la serranda. Le aule dell’istituto tecnico parificato hanno lasciato posto ad appartamenti di pregio.

Il segno del cambiamento parte dal piazzale del mercato dove lasciavi l’auto di straforo nel pomeriggio, adesso stabilmente corredato da strisce blu a pagamento. Attorno però c’è tanto di immutato. La brutta palazzina dell’ASL, le alte mura del Sant’Anna, l’autorimessa Valeggio sono baluardi di un territorio a metà strada fra servizi per residenti e traffico di passaggio.

Poi, in via Gioberti, c’è il Ristorante Da Giovanni. Dal 1976 ne ha fatta di strada. Alla porta compare un’insegna che ricorda le origini siciliane, senza ripudiare il presente torinese. Ci penso un attimo e mi si accende una luce: un pesce spada alla palermitana e quel monumentale Cabernet 1995 di Tasca D’Almerita. Proprio qui.

Con la pandemia hanno fatto di più, dando il via al delivery e inaugurando il servizio di gastronomia dinamica, con il quale in tempi rapidi si possono ordinare e portare a casa piatti espressi. Chi vuole può fermarsi a consumare il pasto nei comodi tavolini disposti all’interno.

Ho cenato qui durante la settimana diffusa della Torino Wine Week. Una iniziativa lodevole che ha unito cantine e ristoranti alla ricerca dell’armonia e del gusto. Nel mio caso avevo la curiosità di riassaggiare i vini di Caruso & Minini, cantina di Marsala che avevo conosciuto ad una premiazione del Gambero Rosso, tornando in un tempio gastronomico dal quale ero stato troppo a lungo assente.

Il locale è caldo nei tocchi di vecchio Piemonte, con le sue salette dove ogni cosa è al suo posto, il palchetto lucido a terra, i quadri alle pareti, le due grandi credenze con le specchiere.

Qui c’è una famiglia intera al lavoro. Giovanni è dappertutto, aiutato ovunque dalla moglie. La figlia Maria vi accoglie, vi consiglia il vino giusto, si occupa di farvi stare bene. In cucina c’è il figlio Carmelo, per me una scoperta, anzi una rivelazione.

Anche la Caruso & Minini è un’azienda che si affida alle sue radici. Una famiglia del sud ed una del nord hanno dato vita ad una realtà da 700 mila bottiglie l’anno a Marsala. Oggi Stefano Caruso è al vertice, coadiuvato dalle figlie, due giovani donne in rampa di lancio: Giovanna si occupa del commerciale e dell’estero, dove l’azienda è presente in oltre 30 Paesi; Rosanna segue la parte gestionale di management & control.

Si parte con un Metodo Classico Brut, Catarratto in purezza dal perlage molto fine, floreale e fresco. Poi via con gli antipasti siciliani.

Le polpettine di tonno fresco sono ghiotte e morbide. L’insalatina di agrumi con il finocchietto selvatico pare nata per bilanciare il sapore e la succulenza del piatto. Un ottimo avvio.

I gamberi rossi di Mazara sono freschissimi, serviti a crudo con la caponata ricca di verdure croccanti, impreziosita dalle mandorle, dal limone e dalla mentuccia. I profumi sono avvolgenti e intensi.

Le sarde a beccafico sono un vero capolavoro, piatto bellissimo da vedere quanto buono da mangiare. Senti la Sicilia, quel mare e quegli agrumi fin dagli odori. Poi le assaggi e vorresti che non finissero mai.

In abbinamento agli antipasti gioca bene la sua partita la new entry di Caruso & Minini, l’Arancino, bianco biologico macerato sulle bucce per una ventina di giorni, non filtrato. La sua notevole sapidità contrasta perfettamente con la dolcezza del gambero, con la morbidezza del tonno, con la ricchezza del ripieno delle sarde e con la grassezza delle briciole di pane. È un orange wine pieno in bocca e lungo quanto basta.

L’esplosione di profumi che caratterizza gli antipasti siciliani di Carmelo continua con le busiate alla trapanese. Qui il ragù di pesce spada è arricchito ancora dalla presenza del gambero crudo, che insieme al pistacchio dona dolcezza e avvolgenza al piatto. I pomodori secchi garantiscono l’acidità, le mandorle la croccantezza. Quella che poteva sembrare la portata più scontata è invece rivisitata con ottima mano, anche nel dosaggio con l’aglio, che si percepisce appena.

Come piatto principale arrivano due ripieni: il calamaro e la braciola di spada alla messinese. Lo spada in particolare è perfettamente bilanciato, ricco di odori mediterranei e di aromaticità. Insieme alle sarde è il vero campione della serata.

Sulle due portate principali bevo l’ultima annata di Catarratto Naturalmente Bio. Ha una gradevolissima e appena percepibile nota affumicata al naso, poi si apre ai profumi di fiori bianchi e di mela. Ha mineralità che aumenterà con il passare del tempo e un sorso che già adesso riempie bene la bocca.

Come dessert non poteva mancare il cannolo siciliano, nella versione di San Giuseppe Jato, seguito dalla piccola pasticceria secca. La ricotta è ben lavorata, la cialda croccante. È delicato e carezzevole, davvero ben fatto.

Con il cannolo apprezzo il Tagòs, vendemmia tardiva da uve Grillo. Appassimento in pianta, diraspatura manuale, macerazione del mosto con le bucce; poi completamento della fermentazione e affinamento in tonneaux, infine acciaio. È dorato e luminoso, con sentori di miele, albicocca ed erbe aromatiche. Un prodotto piacevole e riuscito.

La serata termina con una sorpresa, l’invito di Giovanni a visitare la sua cantina. Scendo le scale interne e, dopo aver attraversato un paio di locali di stoccaggio, entro in un mondo a parte. Due grandi vani con il palchetto, temperatura controllata e oltre duemila campioni di grandissimo valore. Ci sono le annate storiche e i produttori più famosi.

Un patrimonio ricchissimo di cultura enologica su scaffalature in acciaio. Bottiglie perfettamente conservate nella pellicola trasparente per mantenere intonse le etichette, ognuna dotata di un cartellino scritto a mano per riconoscerla senza doverla maneggiare.

È qui che Maria e Giovanni stappano un Marsala Riserva di De Bartoli. È un Vecchio Samperi con vent’anni di metodo Solera, che riposa qui almeno da altri dieci.

Un regalo. L’ennesimo di una serata meravigliosa.

Fabrizio Bellone