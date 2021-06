La Sindaca Appendino in diretta su Zipnews: apre a Falchera un posto di polizia municipale, atteso da tanti anni

Nuovo appuntamento con la Sindaca di Torino, Chiara Appendino, che si è collegata da Palazzo Civico con la nostra redazione, per fare il punto settimanale sugli avvenimenti in città.

Covid. Sembra che si stia finalmente tornando alla normalità

Si, la gente torna a uscire e tornano gli eventi. C’è la voglia di tornare a vivere gli spazi pubblici. Importante però è terminare la campagna vaccinale prima dell’autunno.

C’è ancora confusione sulle regole per l’organizzazione degli eventi pubblici

L’attuale Dpcm vieta grandi assembramenti. Bisogna ridefinire le regole. Noi stessi come amministrazione comunale stiamo lavorando all’organizzazione del prossimo Salone del Libro, un grande evento che attrae molte persone. Per questa estate, in rispetto alle attuali regole, abbiamo organizzato punti verdi del programma di Torino a Cielo Aperto: tanti piccole manifestazioni che permettono a tutti di vivere l’estate della città.

Una notizia importante per gli abitanti di Falchera: riaperto dopo tanti anni il posto di Polizia Municipale

La polizia municipale si è insediata in uno spazio che era chiuso e abbandonato da 40 anni. In via degli Abeti 12. E’ un’importante risposta di prossimità per un quartiere straordinario.

Un aggiornamento sulla Metro 2. Prendono il via i sondaggi del terreno per la realizzazione della linea 2, i cosiddetti “carotaggi”. Di che cosa si tratta?

Si tratta dell’ultimo step della progettazione, ovvero vedere cosa c’è sotto nel terreno che si andrà a scavare. I lavori veri e propri del tunnel inizieranno nel 2023, per collegare Rebaudengo con il Politecnico. I finanziamenti ci sono, si tratta di quasi un miliardo di euro che abbiamo ottenuto due anni fa.

Ha postato sul suo profilo Facebook una foto del momento del suo vaccino. Che significato ha questa immagine?

Il significato è fidarsi della scienza. Io sono incinta, ma, dopo essermi consultata con medico di base e ginecologo, ho deciso di vaccinarmi perché è un atto importante.

Cinque anni fa veniva eletta sindaca di Torino. Quali sono stati i momenti più importanti?

Umanamente il momento più toccante per me è stata la prima trascrizione di una coppia omogenitoriale. Quelli più difficili gli sgomberi del MOI e del campo rom di via Germagnano.