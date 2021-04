La Sindaca Appendino in diretta su Zipnews: “Oggi, più che mai, è necessario il senso di responsabilità, che cittadini e commercianti hanno già più volte dimostrato nel rispetto delle regole anti-Covid”

Nuovo appuntamento con la Sindaca di Torino, Chiara Appendino, che si è collegata con la nostra redazione per fare il punto settimanale sugli avvenimenti in città.

Dalla classifica IRES sulla felicità in Piemonte risulta che ai piemontesi piace vivere nella loro regione. Quali sono i luoghi di Torino più amati dalla Sindaca?

Io adoro vivere nella mia città. Porterei un turista che viene per la prima volta a Torino sulla Mole Antonelliana, per un panorama dall’alto, e poi nel verde del Parco del Valentino. Programmerei almeno 48 ore in città.

Siamo tornati in zona gialla ma siamo preoccupati per il rispetto delle regole

L’ho già ribadito più volte. Non si può delegare tutto ai controlli ma è necessaria la responsabilità di tutti. Cittadini e commercianti hanno già più volte dimostrato il loro senso di responsabilità.

Un nuovo tassello nel recupero di Porta Palazzo: il Palazzo dei Cavalieri

Si tratta di un bellissimo edificio del Seicento, abbandonato da anni, che ora torna a nuova vita grazie a investimenti privati, che porteranno a ristrutturarlo per edilizia residenziale e commerciale. Un ulteriore passo avanti nel recupero della zona di Porta Palazzo, dopo l’area del mercato e l’ex caserma dei Vigili del Fuoco.

Dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) arriveranno 100 milioni di euro per il Parco del Valentino

Il Governo ha ritenuto il Progetto Valentino un progetto di interesse nazionale. I fondi europei permetteranno la riapertura della biblioteca civica, la risistemazione delle aree verdi e del Borgo Medievale e il ripristino della navigazione sul Po.

Chiudiamo con il Progetto Proborsa e la candidatura al G20 per l’impatto sociale

L’Europa ha riconosciuto a Torino il lavoro svolto per il Torino Social Impact e le innovazioni introdotte in città sul piano sociale e per questa ragione siamo una delle città candidate ad ospitare le riunioni su questo tema del prossimo G20. Nelle prossime settimane avremo l’esito della candidatura.