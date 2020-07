Andrea Tronzano, Assessore alle Attività Produttive della Regione Piemonte, ai nostri microfoni ha offerto un quadro su alcune tematiche di grande interesse per la ripartenza del Piemonte in questo contesto di grande incertezza.

Partiamo dal Recovery Fund. I leader europei hanno trovato l’accordo: una dotazione di 750 miliardi di euro, 209 per l’Italia. Che cosa significa per il Piemonte?

Il Recovery Fund è una dotazione importante che non si vedeva dal Piano Marshall del Dopoguerra. Lo leggeremo con attenzione. Le clausole dobbiamo ancora valutarle. È un dato che dimostra che l’Europa può essere solidale quando ce n’è bisogno. Certamente i 3000 miliardi degli Stati Uniti non sono i 750 dell’Europa. Però dobbiamo farne tesoro, creare progetti adeguati e affiancare il Governo affinché non trascuri le Regioni.

Partenza difficile per il «Riparti Piemonte». A seguito dell’impugnazione da parte di Roma di alcuni articoli cosa accadrà? Ci saranno modifiche da parte della Regione?

Innanzitutto voglio tranquillizzare tutti: le misure finanziarie non sono state toccate quindi il bonus turismo e vacanze ci saranno, così come i contributi per le emittenti televisive e i giornali locali. Il Governo ha valutato di cassare alcuni articoli sull’edilizia per noi importanti e noi ci opporremo a questa decisione per far capire che la sburocratizzazione è importante, soprattutto in un settore come quello dell’edilizia.

Un momento difficile per le piccole e medie imprese, come vede i prossimi mesi e quali sono le misure in programma? Per affrontare il futuro sarà fondamentale anche una sinergia tra Regioni. Solo ieri ha incontrato l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Lombardia Mattinzoli

Abbiamo affrontato l’emergenza con tutta la potenza di fuoco della Regione, che non è quella dello Stato. Adesso c’è la fase di transizione che affronteremo con il Fondo di Sviluppo e Coesione che non sarà comunque sufficiente. Vedo però segnali positivi: i prossimi mesi del 2020 saranno meno drammatici rispetto a quello che sembra sulla carta. Poi ci sarà la fase progettuale sulla quale scommettiamo tanto, la Programmazione 2021-2027: vorremmo dotare finalmente il Piemonte di una politica industriale. La nostra idea è di puntare sui distretti: un meta distretto piemontese che metta in collegamento le grandi potenzialità del mix produttivo regionale. Il Nord deve coalizzarsi: ci sono le infrastrutture, l’hub tecnologico, i distretti automotive e aerospazio. Ci sono tante cose che possiamo fare insieme sfruttando i punti di forza nostri e delle altre regioni. Proprio ieri con l’assessore Mattinzoli abbiamo messo il primo paletto per far capire che al Nord c’è oltre il 50% del PIL italiano quindi il governo ci deve ascoltare.

Con il lockdown è emersa l’importanza della digitalizzazione. Quanto il digitale può aiutare le imprese per affrontare il futuro?

Il digitale deve essere e sarà una delle parole chiave della Programmazione 21-27. La digitalizzazione deve arrivare fino in fondo anche alle micro e piccole imprese che, da questo punto di vista, sono ancora indietro. Pertanto la Regione dovrà fare molta attenzione soprattutto a loro.