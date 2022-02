Borgo Campidoglio, un paese in città predominato dalla street art.

Borgo Campidoglio è un ex quartiere operaio di fine Ottocento ma si contraddistingue per alcune caratteristiche che lo rendono un ‘’paese in città’’: il borgo è lontano dal rumoroso mondo urbano e il tempo è scandito dalla presenza di osterie e botteghe e una forte appartenenza al territorio.

Il Mau dà un valore aggiunto al quartiere; si tratta del primo museo italiano di arte contemporanea situato in un centro urbano e all’aperto. Il progetto prosegue dal 1995 grazie alla collaborazione di artisti locali e non e gli abitanti del quartiere.

Nell’esplorazione del quartiere-museo di fondamentale importanza è volgere lo sguardo verso l’alto per non perdersi nessun dettaglio, dai murales agli scorci più nascosti. Numerose sono le raffigurazioni di volti umani e di animali, opere di grande impatto visivo che suggeriscono un viaggio introspettivo dentro di sé.

La peculiarità è il reciproco adattamento di arte e abitazioni, in quanto i volti e le figure dipinte sono parte integrante delle abitazioni. Le panchine d’autore sono l’esempio lampante di questa fusione artistico-urbana, le quali rendono omaggio a grandi nomi come Picasso, Mondrian, Pollok, Mirò e Warhol. Il museo è anche stato inserito nella ‘’Carta Musei” della Regione Piemonte.

La unicità del MAU risiede nel fatto che la grande maggioranza delle opere realizzate sono collocate su pareti di edifici privati, rendendo un esempio di didattica integrata grazie alla collaborazione di scuole, associazioni e gli artisti dell’Accademia Albertina. Una novità del progetto, sempre al passo con i tempi, prevede la realizzazione di codici QR per ogni opera con la posa di targhette operative su ogni opera.