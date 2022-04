La Torino Wine Week chiude con un bilancio di oltre 5 mila presenze

La manifestazione organizzata da KLUG in collaborazione con Bonobo Events e Orticola Piemonte si è conclusa ieri sera da Eataly Lingotto. Il weekend al Museo del Risorgimento ha segnato il tutto esaurito.

«È stata una settimana entusiasmante, che ci rende orgogliosi ma soprattutto grati, nei confronti di tutti gli attori che quest’anno hanno messo anima e cuore con noi – commenta Patrizio Anisio, organizzatore della manifestazione -. Tanti i ristoranti e le osterie che hanno ospitato i nostri eventi, spazi informali ed enoteche che hanno incontrato nuovi produttori. È stata l’edizione maggiormente partecipata come pubblico e come produttori, che continuano a credere in un Salone del vino che vuole raccontare e rappresentare tutto il Piemonte».

A fare il botto è stato soprattutto il Salone del Vino, che ha registrato due giornate di tutto esaurito in prevendita, con un elevatissimo numero di giovani.

La possibilità di incontrare produttori del Piemonte, l’occasione di conoscere vignaioli provenienti da altre regioni d’Italia e l’opportunità di aprire al panorama internazionale sono gli aspetti maggiormente graditi dal pubblico della 4^ edizione della Torino Wine Week. Una formula da ripetere ed incrementare ancora nella qualità e quantità della proposta.

Molto ricco il cartellone di eventi e degustazioni della settimana diffusa, che ha patito soltanto una collocazione troppo stretta tra le vacanze di Pasqua e il ponte del 25 aprile.

I numeri diffusi dagli organizzatori parlano di oltre 5 mila presenze e di 5 milioni di persone raggiunte con i social media, grazie al coinvolgimento di influencer, blogger e giornalisti amanti del vino e della città di Torino.

Torino Wine Week manifesta l’intenzione di continuare a crescere, sviluppando nel corso di tutto l’anno la filosofia del bere bene e con consapevolezza. In quest’ottica è già partita una nuova sfida, che vedrà numerosi produttori protagonisti di Vini in Fiore, in programma a fine maggio all’interno di Flor Primavera ai Giardini Reali.