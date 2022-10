La Vendemmia a Torino comincia con la degustazione dei Tre Bicchieri

Presentate in settimana le nuove edizioni di Grapes in Town e Portici Divini. Tra le numerose iniziative in programma spicca la degustazione dei vini premiati dal Gambero Rosso nella Guida ai vini d’Italia 2023.

Portici Divini è un evento di Fondazione Contrada Torino Onlus, realizzato con il sostegno della Camera di commercio di Torino e con il patrocinio della Città di Torino.

Prevede una serie di degustazioni e cene diffuse nella città ed alcuni appuntamenti culturali a Palazzo Birago.

L’apertura ufficiale avverrà giovedì 27 ottobre alla Corte dei Minimi, in via Po 18.

Ne parleremo diffusamente su queste pagine nei prossimi giorni, con l’avvicinarsi dei principali momenti legati al cibo e al vino.

Vendemmia a Torino è ideata da Eventum e promossa da Regione Piemonte.

È caratterizzata da workshop, degustazioni, cene e tour dedicati al vino in tutta la regione.

L’apertura è avvenuta venerdì 21 ottobre, con la grande festa Grapes in Town: una degustazione di vini piemontesi davanti ai negozi di via Gramsci e via Gobetti, che ha registrato il tutto esaurito.

Inserita all’interno del cartellone di Vendemmia a Torino c’è la degustazione dei vini premiati con i Tre Bicchieri dal Gambero Rosso, della quale abbiamo parlato nei giorni scorsi qui.

Dopo la presentazione ufficiale della Guida ai Vini d’Italia 2023 avvenuta a Roma lo scorso 15 ottobre, Torino ospita 52 etichette tra le 455 premiate dal Gambero Rosso.

L’evento si svolge domenica 23 ottobre a Palazzo Carignano, con inizio alle ore 16.00.

Saranno in degustazione 25 vini del Piemonte e 27 del resto d’Italia.

È una buona occasione per assaggiare il Barbaresco Lorens 2019, per la prima volta sul podio e grazie al quale l’azienda Lodali è stata insignita del premio Cantina Emergente.

Presente anche il Moscato d’Asti Casa di Bianca 2021 di Gianni Doglia, premiato come viticoltore dell’anno nel 2021.

I winelovers potranno assaggiare la Riserva San Paolo 2019 di Verdicchio dei Castelli di Jesi Pievalta, considerata il miglior vino bianco dell’anno dai degustatori del Gambero.

Dal Veneto arriva il Valpolicella Classico Superiore Ognisanti di Bertani, giudicata cantina dell’anno.

La selezione di etichette del Piemonte è variegata e comprende un gran numero di denominazioni: Alta Langa, Arneis Roero, Barbaresco, Barbera d’Asti, Barolo, Gavi, Ghemme, Grignolino d’Asti, Moscato d’Asti, Ovada, Roero Rosso, Ruché.

Tra le proposte non piemontesi spiccano il Flaccianello della Pieve di Fontodi, lo Chardonnay Troy Riserva di Termeno, la Riserva Bagnadore di Barone Pizzini, il Biancosesto della Tunella, l’Amarone della Valpolicella di Begali, il Brunello di Montalcino di Ridolfi.

Non lasciate Palazzo Carignano senza aver assaggiato l’Anthium Bellone di Casale del Giglio. Non perché il vitigno laziale porta il mio cognome, ma perché è un vino dall’ottimo rapporto qualità prezzo e di grande piacevolezza gustativa.

Fabrizio Bellone