La via Francigena in bicicletta

Il clima favorevole invoglia a salire sulle due ruote per percorrere almeno un tratto della via Francigena che attraversa anche il Piemonte, tratto che qui è adatto anche a ciclisti meno esperti.

Chi si cimenta è interessato a viaggiare in luoghi più naturalistici che culturali, anche se molti sono attratti anche dalla conoscenza del territorio e delle sue specialità enogastronomiche, dopo essere stati immersi nella natura delle montagne valdostane, si giunge a quella delle colline padane che si possono apprezzare con il piacere di godersi il cammino al proprio passo.

La segnaletica lungo la via Francigena è fondamentale per garantire l’orientamento dei pellegrini in bicicletta, infatti, in Italia diverse realtà associative si occupano del controllo e della manutenzione di essa lungo tutto il percorso.

L’assistenza è garantita in alcuni luoghi che si attraversano; a San Michele in Val di Susa, ad esempio, vi è un Bicigrill dove è possibile ricevere soccorso per la riparazione della bici o il noleggio di una mountain bike.

In terra piemontese la via Francigena comprende quattro percorsi:

la via Francigena Morenico-Canavesana, da Carema a Vercelli

Il segmento Torino-Vercelli che unisce il capoluogo alle risaie vercellesi

La via Francigena della Val di Susa, che dal Monginevro e dal Moncenisio arriva alle porte del capoluogo, Torino

Il tratto che dal Monferrato Astigiano ed Alessandrino si collega al mare e alla Liguria

Una curiosità: la ricostruzione dell’antico percorso della via Francigena è stata possibile grazie ai diari di viaggio pervenuti e soprattutto agli appunti di Sigerico (dal quale il percorso prende il nome).

Papa Giovanni XV lo nominò arcivescovo di Canterbury quindi questi si recò a Roma per ricevere l’investitura e, al rientro, annotò tutti i luoghi nei quali aveva pernottato.

Il suo diario è considerato la fonte più autorevole per definire l’itinerario completo, la Via Francigena secondo l’itinerario di Sigerico appunto.