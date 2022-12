La violinista ucraina Anastasiya Petryshak e la bambina pianista prodigio Martina Meola al concerto di solidarietà per i giovani rifugiati dell’Ucraina

Nel quadro dell’edizione “Leonardo 4 Children 2022” la Fondazione no-profit Carano 4 Children, in collaborazione con l’Istituto Universitario di Studi Europei di Torino, organizza stasera, martedì 13 dicembre, alle 19, presso il “Conservatorio Giuseppe Verdi” di Torino (piazza Bodoni), un concerto benefico, i cui proventi saranno devoluti a favore di progetti a sostegno di bambini e ragazzi rifugiati ucraini in collaborazione con l’UNICEF. È possibile acquistare i biglietti al seguente link: https://leonardo4children.eventbrite.com

Lo spettacolo, organizzato in occasione del 70° anniversario dell’Istituto Universitario Studi Europei, vedrà alternarsi sul palco straordinari talenti internazionali: la violinista ucraina Anastasiya Petryshak, il pianista Lorenzo Meo, le due soprano ucraine Anastasia Varga e Olga Artemenko, la compositrice e pianista italian Erika Zoi, la bambina prodigio moldavo-italiana Martina Meola al pianoforte e la ragazze della scuola di danza di Ciriè.

L’evento, inoltre, vedrà la presenza del Capo della Rappresentanza della Commissione Europea a Milano, Massimo Gaudina, del Console onorario d’Ucraina Dario Arrigotti, e di Luca Jahier, ex Presidente del Comitato Economico e Sociale Europeo.

Importante il riferimento ai valori della pace e della tutela dei giovani, ancor più alla luce dei tragici sviluppi del conflitto in Ucraina, che vede tra le molte vittime innocenti della guerra e delle sofferenze bambini e ragazzi. Un impegno che vede la fondazione Carano 4 Children in prima linea fin dalla sua nascita. Come sottolinea infatti il Presidente Alessandro Carano: “Siamo molto lieti di tornare a Torino dove abbiamo svolto le cerimonia di annuncio dei vicitori Leonardo4Children nel 2019 e 2020. Questo evento a favore dei bambini ucraini è il 12° evento dell’iniziativa no-profit Leonardo4Children che mira a sviluppare le capacità artistiche e scientifiche di bambini e ragazzi affrontando temi di rilievo globale quali il clima, l’uguaglianza e la pace. Un ringraziamento particolare all’Istituto Universitario di Studi Europei di Torino e agli eccezionali musicisti che si esibiranno.”

Il Presidente dell’Istituto Universitario di Studi Europei, Piercarlo Rossi, dichiara: “Al centro delle attività dello IUSE sono da sempre i giovani, per i quali ci impegniamo nella costruzione di una formazione di alta qualità e accessibile fin dalla nostra nascita nel 1952. Attraverso questo concerto vogliamo ribadire ancora una volta che il futuro dell’integrazione europea passa attraverso la tutela e l’educazione dei più giovani, per una prospettiva di pace e rispetto reciproco in Europa e non solo.”

L’evento, che ha ottenuto il patrocinio della Rappresentanza della Commissione Europea, della Città Metropolitana di Torino e della Regione Piemonte, è organizzato con il supporto di Unicef, fondazione CRT e Compagnia di San Paolo.

L’iniziativa no-profit “Leonardo 4 Children 2022: Climate, Equality & Peace” ha l’obiettivo di sviluppare il talento artistico e scientifico di bambini e ragazzi in tutta Europa per affrontare con la loro creatività le tematiche della pace, dell’uguaglianza e del clima e di aiutare bambini e ragazzi bisognosi tramite arte e scienza, al fine di creare un legame di solidarietà tra i giovani.

Il progetto è stato lanciato nel 2019, in occasione del 500esimo anniversario della scomparsa di Leonardo da Vinci, dalla fondazione no-profit “Carano 4 Children” in collaborazione con numerosi partners e ha visto il coinvolgimento di quasi 2,000 bambini e ragazzi di 16 paesi europei e 3 paesi non europei, l’organizzazione di numerosi eventi tra cui 11 concerti con protagonisti giovani talenti musicali e la partecipazione di oltre 4,000 persone.

Tanti i riconoscimenti all’iniziativa “Leonardo 4 Children”, tra cui la Medaglia del Presidente della Repubblica, le dediche di David Sassoli e Ennio Morricone e numerosi patrocini tra cui quelli dell’UNESCO, del Vice Presidente della Commissione Europea per il Green Deal, dei Commissari europei per l’educazione e la cultura e del Parlamento Europeo.