LaPalestraèLaNostraCasa, UISP lancia l’iniziativa per allenarsi a casa

#Iorestoacasa è la parola d’ordine del momento e in questa situazione

mantenersi attivi può diventare un problema, per qualsiasi sportivo, da

chi corre a chi nuota, a chi gioca agli sport di squadra

Ma con un po’ di buona volontà e i consigli giusti, in tempi di smart

working, si può trasformare la nostra casa non solo nel nostro ufficio,

bar e ristorante, ma anche nella nostra palestra.

Insomma a casa sì, ma non fermi: l’importanza di un allenamento

casalingo, anche se con qualche limite.

Se l’obiettivo è mantenersi attivi, faticare e scatenare tutta quella

serie di effetti positivi che il movimento porta al nostro corpo, si può fare riferimento all’iniziativa #lapalestraèlanostracasa lanciata da Uisp Nazionale,

che ha l’obiettivo proprio di mantenere il benessere

fisico e mentale.

La Uisp Piemonte in questi giorni raccoglie video da istruttori e

associazioni affiliate e li rilancia sul suo sito e sulle pagine dei

social, video con allenamenti mirati e rivolti alle numerose discipline

con azioni semplici per mantenersi allenati e attivi.

Basta poco: una sedia, abbigliamento comodo e buona volontà per non

perdere il programma, che sarebbe dovuto proseguire con i rispettivi

istruttori nelle diverse palestre e discipline outdoor.Sono sufficienti pochi metri quadrati per potersi muovere ottenendo i benefici di cui abbiamo bisogno.

Con grande fantasia e un variegato programma ogni settimana vengono

proposti esercizi per tutti i gusti, come il centro polisportivo Massari

di via Massari 114 a Torino, frequentato abitualmente da 3000 soci, che hanno a

disposizione il palaghiaccio, la piscina, la palestra e la ludoteca e un

ricco calendario di attività dalla tenera età fino ai “diversamente

giovani”.

Tre qualificati istruttori si sono alternati proponendo attività più

intense, rivolte ai più allenati, esercizi dedicati ai pattinatori,

ginnastica posturale (dedicata agli over) fino alla flexability

(riservata a chi pratica pole dance). Inoltre, esercizi statici e

dinamici per nuotatori, simulando le bracciate o le tenute in posizione

supina.

La Polisportiva Marchesa di Bruna Guarino, ha proposto esercizi in piedi

dedicati ai “diversamente giovani”, tramite la chat di whatsapp, visto

che molti anziani non frequentano i social.

Anche gli amanti del mare si sono organizzati, come il centro nautico di

Levante, che in mancanza di acqua ha organizzato un approfondimento sui

nodi. Tutorial per imparare, ad esempio, il nodo margherita che serve

per accorciare una cima o per isolarne una malridotta, oppure la gassa

d’amante o semplicemente gassa, un nodo ad occhiello, che può essere

eseguito su qualsiasi tipo di cima.

Per i più giovani che amano gli sport di strada, ci ha pensato la asd

Longboard Crew Italia con un breve allenamento indoor per la parte

inferiore e la parte superiore del corpo, quando si rimetteranno i piedi

sulle tavole da skate e longboard.

Un po’ più difficile è stata l’esperienza del settore montagna, che ha

dovuto trovare il modo di allenare gli arrampicatori e ha promosso,

sempre online, un corso di alpinismo teorico abbinato ad una sessione di

training per integrare la mancanza di una vera parete.