L’aumento dei tamponi dietro al sorpasso della Lombardia da parte del Piemonte

Sono numeri difficili da leggere quelli del Coronavirus. Per di più quando variano alcuni fattori come il numero di tamponi eseguiti. L’aumento del numero di contagi in Piemonte, a detta della Regione, sarebbe legato proprio ad un incremento dei test, soprattutto nelle Rsa, con la conseguente scoperta di nuovi positivi al virus.

Rimane il fatto che il Piemonte è ora la prima regione in Italia per pazienti positivi al Covid rispetto al numero di abitanti: 355,9 casi ogni 100 mila abitanti, più del doppio della media italiana di 175,4. Dietro la nostra regione Lombardia, Emilia Romagna, Liguria e Veneto.

Allo stesso tempo però sembrano più incoraggianti i numeri di ieri: aumentano contagi e decessi ma continuano a calare i ricoverati in terapia intensiva, praticamente dimezzati nel giro di qualche giorno, ed aumentano i guariti.

Il caso più problematico è sicuramente quello delle Rsa. Situazione difficile al Convitto Principessa Felicita di Savoia, a Torino: da qui 12 anziani sono stati mandati in vari pronto soccorso della città. Oggi il saluto ai nuovi infermieri militari che opereranno nelle Rsa piemontesi. Il 25 aprile sono iniziate in Piemonte le operazioni di sanificazione delle case di riposo più colpite dall’emergenza Coronavirus da parte dell’Esercito