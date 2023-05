Le 16 Residenze Reali piemontesi hanno un nuovo sito web

È online il nuovo sito web delle residenzerealisabaude.com.

Il nuovo portale si propone sia come vetrina di tutte le 16 Residenze piemontesi con nuove immagini e video realizzati ad hoc e approfondimenti tematici, sia come strumento di promozione delle diverse iniziative che le singole Residenze propongono durante l’anno, come il nuovo progetto delle Camminate Reali 2023.

Progettato e realizzato dalla Direzione Regionale Musei Piemonte insieme all’agenzia Nethics ed in collaborazione con il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, grazie ai fondi del Ministero della Cultura.