Le associazioni Produttori Nas-cetta di Novello e Indigenous Langa unite nel Nascetta Day 2023

Sarà lunedì 12 giugno nella sede torinese dell’AIS la giornata dedicata ad un grande autoctono a bacca bianca del Piemonte. Le aziende aderenti e i consigli di Zipnews.

Ci voleva Ais Piemonte per mettere allo stesso tavolo le due associazioni della Nascetta e festeggiare insieme la giornata dedicata al vitigno.

Protagoniste di Nascetta Day 2023 sono due entità che raccolgono la quasi totalità dei produttori: Produttori Nas-cetta del Comune di Novello con 17 cantine e Indigenous Langa con 42.

L’evento si svolge a Torino lunedì 12 giugno, nella bella e capiente sede Ais di via Modena.

La giornata nasce con l’idea di divulgare la conoscenza di un vitigno a bacca bianca autoctono di Langa che da alcuni anni sta aumentando sia la produzione, sia gli ettari vitati.

Il Nascetta Day si dipana con una degustazione tra i banchi delle aziende partecipanti, in orario 10-19, al costo di 20 €. È prevista la presenza delle etichette di 34 produttori delle due associazioni. Alle 11.30 si tiene una masterclass di approfondimento sulle vecchie annate che costa 30 €.

La Nascetta nasce a Novello, in piena zona di produzione del Barolo. Esistono documenti della seconda metà del 1800 che testimoniano dell’esistenza di quel vitigno.

Una coltivazione praticamente abbandonata, quasi dimenticata, riportata in auge grazie al lavoro della cantina Elvio Cogno verso la metà degli anni ’90.

Elvio re-inventa la Nas-cetta nel comune di Novello. Dalla sua passione, dalle sue ricerche e sperimentazioni, ne esce rinnovata, pronta a diventare il grande vino bianco autoctono delle terre del Barolo.

Oggi Nadia Cogno e Valter Fissore portano avanti il lavoro che fu di Elvio, mancato ormai da sette anni.

Qualche azienda prova a coltivarla anche al di fuori del Comune, talvolta ad altitudini più elevate, al punto che oggi gli ettari vitati sono poco più di 50, dei quali 15 nel comune di Novello.

Spunta, forse, anche qualche malumore tra chi sente di propria identità qualcosa che altri producono in zone diverse. Nascono così due differenti denominazione di origine per la Nascetta: Langhe doc Nascetta e Langhe doc Nascetta del Comune di Novello.

Non solo, prendono vita anche due diverse entità per la tutela e lo sviluppo del vino: l’Associazione Produttori Nas-cetta di Novello e Indigenous Langa.

Secondo i dati 2022 l’Associazione Produttori Nas-cetta di Novello unisce 12 cantine e complessivamente 17 produttori di uve all’interno del Comune. Ha coniato uno slogan particolarmente accattivante: think different, drink Nas-cetta. Da un piccolo paese nasce un grande vino è il secondo motto che li caratterizza. La produzione è di circa 112 mila bottiglie su oltre 15 ettari vitati.

Indigenous Langa nasce più tardi, nel 2015, con l’intenzione di riunire i produttori di vini realizzati con il vitigno Nascetta.

Raccoglie 23 aziende e un totale di 41 produttori di uve, nessuno con sede in Novello. Soltanto due di loro, Franco Conterno e Terre del Barolo, dispongono di vigneti all’interno del comune. La potenzialità nel 2022 è stata di 242 mila bottiglie su 36 ettari coltivati.

La Nascetta è un vitigno semiaromatico a bacca bianca molto particolare, con due caratteristiche che possono essere vincenti: ha la sapidità del Vermentino e la mineralità del Riesling Renano. Due elementi che aiutano a realizzare vini bianchi longevi, adatti sia a vinificazioni in acciaio, sia a moderati passaggi nel legno. Ma anche a vinificazioni meno abituali, come anfora e cemento.

AZIENDE PRESENTI

Associazione produttori Langhe Nascetta di Novello – www.nascettadinovello.com/

Azienda Agricola La Pergola Baricalino Elvio Cogno Le Strette Luca Marenco Mauro Marengo Passone Massimiliano Vietto San Silvestro La Gavetta Valletti

Associazione Indigenous Langa

https://www.indigenouslanga.it/

Alberto Ballarin Anna Maria Abbona Belcolle Cantina del Nebbiolo Cantina Fracassi Ratti Mentone Cascina Sòt Castello di Perno Conterno Diego Ellena Giuseppe Franco Conterno Francone Fratelli Serio e Battista Borgogno Germano Ettore La Tribuleira Marco Capra Osvaldo Viberti Poderi Cellario Reverdito Rivetto dal 1902 Serra dei Fiori Stroppiana Tenuta Rocca Terre del Barolo

LE MIE NASCETTA PREFERITE

ALBERTO BALLARIN – Langhe Nascetta 2020

Da vigne di 15-20 anni nel comune di La Morra ricava un vino verticale, di bella salinità e lunghezza. La breve macerazione sulle bucce dona colore e sostanza. Prodotto in 2 mila esemplari è davvero una piacevole realtà.

CASTELLO DI PERNO – Langhe Nascetta 2020

La vigna è a Serravalle Langhe, a 700 metri di altitudine, tra rocce, limo e marne. Il vino ha sentori agrumati e profuma di timo e rosmarino. Al palato riecheggiano le erbe aromatiche, insieme a note balsamiche e dolci che bilanciano una notevole salinità. Ha ottima sostanza e mineralità sostenuta. Otto ore di macerazione sulle bucce e affinamento di sei mesi in acciaio con batonnage. È un grande vino.

ETTORE GERMANO – Langhe Nascetta 2020

Dalle vigne di Cigliè, a 550 metri a picco sul Tanaro, nasce un vino dalla grande concentrazione di colore, scintillante, con note dorate. Fa 15 giorni di macerazione sulle bucce, poi passa 7 mesi in anfora di terracotta. L’aspetto olfattivo è caratterizzato dalle note di erbe aromatiche come timo e rosmarino. Ha grande struttura e una sapidità pazzesca, che richiede tempo per amalgamarsi. Diventerà un grande sorso.

COGNO ELVIO – Langhe ANAS-CËTTA del Comune di Novello 2021

Una cascina affacciata alle vigne, un luogo di grande bellezza condotto da Nadia e Valter con passione e competenza. La vera Nascetta è qui da Cogno, a Novello. Nonostante sia giovanissima è già fine ed intensa al naso. Di grande piacevolezza, è ampia, complessa e dinamica. Proprio bella.

CASCINA ADELAIDE – Langhe Bianco Nascetta di Novello 2018

Fruttata, con una bella nota di erbe di campo. È succosa e piena, sapida, ma giocata su toni dolci. Ha bella struttura, freschezza e persistenza. Resta 12 mesi in acciaio sui lieviti e fa la malolattica prima di andare almeno due anni in bottiglia. Uno dei migliori assaggi bianchi a Grandi Langhe 2022.

Fabrizio Bellone