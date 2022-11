Le birre agricole e il cibo autentico della Granda

Parte giovedì 3 novembre all’Open Baladin di Cuneo la nuova stagione di show cooking di Coldiretti Campagna Amica. La rassegna si compone di dieci appuntamenti e si conclude il 23 marzo 2023.

Ogni quindici giorni, fino al 23 marzo del prossimo anno, Open Baladin Cuneo ospita gli agricoltori di Campagna Amica con i loro prodotti.

Ogni serata prevede uno show cooking con piatti realizzati per essere abbinati alle birre Baladin.

Si comincia giovedì 3 novembre con un prodotto strettamente legato al territorio e alla cultura contadina, la Castagna Cuneo IGP, per apprezzarne usi inediti in cucina.

«A partire da domani, ogni show cooking sarà un’occasione imperdibile per conoscere il volto umano che sta dietro ai prodotti che ogni giorno portiamo in tavola e per assaporare l’impegno dei nostri agricoltori» dichiara Elisa Rebuffo, Responsabile provinciale Campagna Amica.

«Siamo felici di riprendere questo appuntamento ormai immancabile per Open Baladin Cuneo che unisce alla presentazione di prodotti del territorio la divulgazione della materia prima birra» commenta Elio Parola, titolare di Open Baladin Cuneo.

Gli eventi sono gratuiti e si svolgono all’Open Baladin Cuneo, in piazza Foro Boario, dalle 18.00 alle 20.00.

Prenotazioni: 0171489199.

CALENDARIO DEGLI INCONTRI

3 novembre 2022, ore 18-20: Castagna Cuneo IGP

17 novembre 2022, ore 18-20: Mozzarella della valle Maira

1 dicembre 2022, ore 18-20: Nashi

15 dicembre 2022, ore 18-20: Aglio di Caraglio

12 gennaio 2023, ore 18-20: Vitellone Piemonte IGP

26 gennaio 2023, ore 18-20: Castelmagno DOP

9 febbraio 2023, ore 18-20: Nocciola Piemonte IGP & Gluten free

23 febbraio 2023, ore 18-20: Toma Piemontese DOP

9 marzo 2023, ore 18-20: Farine di grani antichi

23 marzo 2023, ore 18-20: Toma del Bric

La fotografia di copertina è fornita gratuitamente dall’ufficio stampa di Coldiretti.