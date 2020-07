Le buone notizie della settimana in Piemonte

Un altro passo avanti per il prolungamento Ovest della linea 1 della metropolitana torinese. Partono lunedì 13 luglio i lavori del Lotto 2 ‘Collegno-Cascine Vica’ che prevedono la realizzazione di una galleria sotto corso Francia e di due stazioni, Leumann e Cascine Vica, quest’ultima in corrispondenza della tangenziale dove troverà spazio anche un parcheggio di interscambio con circa 330 posti.

In pellegrinaggio a Oropa. La Città di Biella domani -12 luglio – apre la stagione delle processioni votive. Per consentire a un più ampio numero di persone la possibilità di partecipare alla messa celebrata alle 10.30 dal vescovo Roberto Farinella, il rito si svolgerà nel sagrato della Basilica Superiore.

Castelli Aperti: tanti gli appuntamenti di domenica 12 luglio: in provincia di Alessandria il castello di Piovera propone tre visite tematiche al parco e al castello. In provincia di Asti il castello di Monastero Bormida accoglie i suoi visitatori con i paesaggi langaroli del pittore albese Libero Nada. In provincia di Cuneo visite virtuali d’eccezione al castello di Monticello. Al castello di Miradolo, a San Secondo di Pinerolo, prosegue la mostra dedicata alla fotografia di Oliviero Toscani.

Tutte le domeniche dal 12 luglio al 30 agosto e a ferragosto torna A piedi tra le nuvole, il progetto di mobilità sostenibile del Parco Nazionale Gran Paradiso che dal 2003 regolamenta d’estate il traffico automobilistico privato lungo la strada che conduce al Colle del Nivolet favorendo gli spostamenti a piedi, in bici e con navetta.

Approvato il progetto del restauro del Borgo Medievale di Torino. I lavori inizieranno a metà del 2021. Gli interventi, per un importo di 2.000.000 di Euro che saranno finanziati con fondi CIPE.

Buone notizie anche da Carrefour Italia, a conclusione del progetto di Spesa SOSpesa a favore del Banco Alimentare: sono stati raccolti, in soli due mesi, oltre 500mila euro trasformati in Gift Card per le famiglie in difficoltà. Il Piemonte è la terza Regione più virtuosa. Torino ne ha donati quasi la metà.