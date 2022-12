Le cantine del Piemonte lasciano 44 Impronte

In libreria l’edizione 2023 di Cantine d’Italia, la Guida per l’Enoturista a cura di Go Wine.

Presentata a Milano l’ultima fatica di Go Wine, una selezione di 830 cantine e oltre 4500 vini.

Sono 251 le etichette che hanno meritato il massimo riconoscimento, l’Impronta d’eccellenza.

Al vertice di Cantine d’Italia si conferma la Toscana, con 53 impronte, ma il Piemonte resta saldo al secondo posto con 44, davanti al Veneto con 35.

Tre gli elementi fondamentali per premiare una cantina: il sito in cui è posizionata, l’accoglienza nei confronti del pubblico, la qualità della proposta nel tempo.

Una Guida pensata per i turisti del vino, li invita a camminare l’Italia del buon bere, racconta e scrive delle diverse etichette partendo proprio dalla cantina.

«Un obbiettivo di fondo anima questa Guida: raccontare attraverso l’Italia del vino una bella idea d’Italia, uno dei volti più belli del nostro Paese – afferma Massimo Corrado, presidente di Go Wine e direttore editoriale –. Vigneto e vino ci conducono in ogni regione, in tantissimi siti ed angoli del Paese. La cantina è la meta, il luogo animato dove storie di vini e persone si intrecciano, dove il vino è la chiave per ascoltare il racconto di un luogo, di una terra, respirandone le atmosfere».

Ceretto, Fontanafredda e Malvirà confermano il vertice delle Tre Impronte Go Wine.

Assegnato a Palàs Cerequio il Premio Alto Confort per l’ospitalità aziendale dell’anno. Un riconoscimento speciale a Michele Chiarlo per «una geniale intuizione, che ha condotto a creare, nel cuore di uno dei più importanti siti della Langa del Barolo, un’ospitalità di gran gusto, affiancata da un eccellente ristorante. Con grandi vigne attorno, in un paesaggio da favola, ovvero una delle migliori esperienze che un enoturista può compiere».

Tra le nuove cantine che ottengono per la prima volta il riconoscimento dell’impronta spiccano le piemontesi Cascina Alberta di Treiso e L’Astemia Pentita a Barolo. Due loro vini ci hanno recentemente colpito positivamente.

CASCINA ALBERTA – Langhe Riesling 2021

Nasce a Treiso, nella Langa del Barbaresco, in un vigneto esposto a nord-ovest intorno ai 350 mt slm in un vigneto alle spalle della tenuta. Cascina Alberta lo produce da piante piuttosto giovani su un terreno calcareo tenente al sabbioso.

Due giorni di macerazione sulle bucce, fermentazione con lieviti indigeni, malolattica svolta spontaneamente in terracotta.

Ha naso fruttato e una bella mineralità che comincia ad esprimersi sia all’olfatto, sia al palato.

Prodotto in 5 mila esemplari, affina sei mesi in anfore di terracotta prima di andare in bottiglia.

È già discreto e il tempo potrà soltanto migliorarlo.

L’ASTEMIA PENTITA – Barolo Terlo 2017

Ha un naso ancora leggermente chiuso, ma si apprezzano già belle note speziate e balsamiche.

Al palato è già di grande piacevolezza, molto personale.

Fa un mese di macerazione sulle bucce, poi tre anni in grandi botti di rovere di Slavonia e altri dodici mesi a riposare in bottiglia.

Un gran bel Barolo da seguire, dal prezzo un po’ caro, 70€ in vendita diretta. In parte giustificato dalla limitatissima produzione, soltanto duemila bottiglie: il limite, ma anche il segreto, di questa etichetta.

Fabrizio Bellone

LE IMPRONTE DEL PIEMONTE

Ascheri

Boglietti Enzo

Bovio Gianfranco

Braida

Brezza Giacomo & Figli

Bricco Maiolica

Broglia Piero – Tenuta La Meirana

Burlotto Comm. G.B.

Cascina Alberta

Cascina Chicco

Castello di Razzano

Castello di Tagliolo

Castello di Verduno

Centovigne

Ceretto

Chiarlo Michele

Contratto Giuseppe

Cordero di Montezemolo

Correggia

Damilano

Fontanafredda

Forteto della Luja

L’Astemia Pentita

La Raia

Malvirà

Manzone Giovanni

Marchesi Alfieri

Marchesi di Barolo

Marchesi di Grésy – Cisa Asinari

Montalbera

Negro Angelo & Figli

Oddero Poderi e Cantine

Palladino

Pecchenino

Poderi Luigi Einaudi

Diego Pressenda

Rabajà – Bruno Rocca

Sordo Giovanni

Tenuta Carretta

Tenuta Montemagno

Travaglini Giancarlo

Vajra G.D.

Vietti

Villa Sparina

