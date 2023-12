Le Cantine d’Italia che lasciano un’impronta nel mondo del vino

Presentata all’Hotel Melià di Milano l’edizione 2024 di Cantine d’Italia. La guida di Go Wine assegna riconoscimenti e premi speciali alle aziende in grado di lasciare un segno per sito, accoglienza e profilo produttivo.

Cantine d’Italia 2024 non è una guida al vino come ce ne sono altre.

Il volume edito da Go Wine è diverso da quelli tradizionali perché parla poco di vino e tanto di uomini e donne che lo producono.

Non recensisce le etichette, ma le nomina allo scopo di incuriosire il lettore. Non assegna punteggi, ma stimola alla visita di una cantina e del suo territorio.

La nuova edizione di Cantine d’Italia, presentata giovedì scorso a Milano, parla agli enoturisti indicando quali sono le realtà che lasciano un’impronta nel mondo del vino, quali quelle per le quali vale la pena mettersi in viaggio.

La grande differenza con la maggior parte delle guide di settore sta tutta qui. Nello stimolare alla visita di aziende che hanno una storia da raccontare, un luogo da mostrare con orgoglio, un paesaggio da godere, un’accoglienza da offrire.

«L’ obbiettivo di fondo che anima la Guida – dichiara Massimo Corrado, presidente di Go Wine e direttore editoriale – è raccontare attraverso l’Italia del vino una bella idea d’Italia. Vigneto e vino ci conducono in ogni regione. La cantina è il luogo animato dove storie di vini e persone si intrecciano, dove il vino è la chiave per ascoltare il racconto di un luogo, di una terra, respirandone le atmosfere».

Alla descrizione analitica di un vino e all’attribuzione di un punteggio Go Wine preferisce l’indicazione del costo di una visita in cantina con annessa esperienza degustativa.

LE IMPRONTE

L’associazione albese ha selezionato 852 cantine, assegnando a 262 di loro un simbolo di qualità significativo: l’impronta. Un segno ideale di eccellenza attribuito considerando sito, accoglienza e profilo produttivo.

La Toscana guida la classifica per regioni con 54 impronte, seguita da Piemonte (49) e Veneto (34).

Ventuno cantine raggiungono il vertice delle Tre Impronte.

Cinque sono le new entry: Castello di Gabiano (Piemonte), Mamete Prevostini (Lombardia), Marchesi Mazzei Castello di Fonterutoli (Toscana), Mastroberardino (Campania), Roberto Ceraudo (Calabria).

Si aggiungono a: Badia a Coltibuono (Toscana); Bellavista (Lombardia); Ca’ del Bosco (Lombardia); Capezzana (Toscana); Castello Vicchiomaggio (Toscana); Ceretto (Piemonte); Donnafugata (Sicilia); Feudi di San Gregorio (Campania); Ferrari (Trentino); Florio (Sicilia); Fontanafredda (Piemonte); Lungarotti (Umbria); Malvirà (Piemonte); Masciarelli (Abruzzo); Planeta (Sicilia); San Felice (Toscana).

I PREMI SPECIALI

Sono nove riconoscimenti per particolari livelli di eccellenza in determinati ambiti.

-Premio Alto Confort per l’ospitalità aziendale dell’anno

Casina Ricchi – RICCHI F.LLI STEFANONI (Lago di Garda, Monzambano, Lombardia);

-Premio Cantine Golose per la Tavola aziendale dell’anno

Ristorante Gennaro di Pace – CASTELLO DI PERNO (Monforte d’Alba, Piemonte)

Zipnews ne ha scritto qui ed anche qui ;

–Premio Cantine Meravigliose per l’EnoArchitettura dell’anno

LUNAE BOSONI (Castelnuovo Magra, Liguria);

–Premio Enocultura

ASSULI (Mazara del Vallo, Sicilia);

–Premio Autoctono si nasce

Brut Riserva Metodo Classico – GAROFOLI (Castelfidardo, Marche);

–Premio Buono…non lo conoscevo!

Oseleta Igp Provincia di Verona – ZYME’ (San Pietro in Cariano, Veneto);

–Premio Vini Storici d’Italia

Chianti Rùfina Riserva Villa Bossi – MARCHESI GONDI TENUTA BOSSI (Pontassieve, Toscana);

–Premio Gioacchino La Franca riconoscimento della Community dei soci Go Wine per l’esperienza in cantina dell’anno

CERAUDO ROBERTO (Marina di Strongoli, Calabria);

–Premio La vigna da camminare

La Sassella di Mamete Prevostini – MAMETE PREVOSTINI-CONVENTO DI SAN LORENZO (Sondrio, Lombardia).

RIFERIMENTI

Direttore Editoriale: Massimo Corrado

Go Wine Editore

Prezzo di copertina € 18,00

www.gowinet.it

Fabrizio Bellone