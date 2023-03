Le Donne del Vino si incontrano a Stresa

Una giornata dedicata all’imprenditoria femminile nel mondo del vino. Attese circa cento produttrici.

Domenica 5 marzo l’Associazione Nazionale Le Donne del Vino organizza a Stresa, sulle rive del Lago Maggiore, un evento dal titolo significativo: Vino, sostantivo femminile.

Dalle ore 11.00 alle ore 19.00 al Grand Hotel des Iles Borromées un centinaio di socie produttrici presenteranno le proprie etichette al pubblico.

L’evento rientra nelle Giornate delle Donne del Vino, in svolgimento dal 1° al 12 marzo in tutta Italia per trasmettere un messaggio comune di unione, dialogo e apertura.

In calendario numerosi eventi, convegni e dibattiti su tutto il territorio nazionale per incrementare la cultura del vino e la valorizzazione femminile nel settore vitivinicolo.

«Dal 2019 abbiamo costituito una rete internazionale – afferma la presidente nazionale delle Donne del Vino Daniela Mastroberardino – con dieci associazioni femminili simili a noi in altre parti del mondo. Stiamo lavorando per creare una solida alleanza capace di accrescere le opportunità e l’internazionalizzazione. Le Giornate delle Donne del Vino saranno il primo tassello di un’identità comune di questa rete di associazioni di cui l’italiana è capofila, in virtù del fatto che abbiamo promosso l’idea e siamo la più grande e organizzata associazione femminile del mondo».

La giornata di Stresa prevede la presenza di banchi d’assaggio, una masterclass e un laboratorio sensoriale distribuito su cinque turni.

L’iniziativa si svolge con la collaborazione di Ais Piemonte.

Ingresso e banchi d’assaggio costano 30 euro, scontati a 20€ per i soci Ais.

Prenotazioni masterclass: La Campania al femminile

Prenotazioni laboratorio: Il vino e l’olfatto

