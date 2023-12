Le migliori etichette tra le 110 Gemme di Vitae

Vitae, la Guida Vini dell’Associazione Italiana Sommelier, arriva alla decima edizione con il consueto bagaglio di vini assaggiati, selezionati, descritti. Il racconto delle Gemme scelte per i lettori di Zipnews.

Anche quest’anno i numeri sono imponenti: ben 12 mila vini recensiti su una selezione di 25 mila bottiglie, 2.354 cantine selezionate e 900 degustatori all’opera.

È questo il primo bilancio di Vitae 2024, la Guida Vini dell’AIS, in vendita in questi giorni a 35 € in libreria.

Il massimo riconoscimento di qualità, la Gemma, va alle etichette che conquistano i punteggi più elevati. Sono 110, delle quali ben trenta in Piemonte, che sbaraglia il campo lasciando la Toscana in seconda piazza a quota undici.

Il maggior numero di gemme se lo prende Angelo Gaja con sei diverse etichette, ma è tutto il comparto di Langa a fare la parte del leone con venti massimi riconoscimenti al Barolo e altri sei al Barbaresco.

Assegnato a 22 produttori, uno per ogni regione italiana, il Tastevin Ais. In Piemonte se lo aggiudica il Roero con la Vigna Renesio Riserva 2019 di Malvirà.

Le quattro viti, che comprendono anche le 110 gemme, vanno a diverse centinaia di vini con punteggio superiore a 90/100.

«Abbiamo scelto il paesaggio come tema dell’edizione 2024 di Vitae – spiega il presidente Ais Italia Sandro Camilli – perché abbiamo voluto invitare i nostri lettori a intraprendere un viaggio, fisico e sentimentale, nei tanti luoghi d’Italia dove un filare diventa sinonimo di bellezza e umanità. Non un invito astratto ma reale, grazie al ciclo di presentazioni locali della nostra guida, da quest’anno declinati anche in ottica interregionale per offrire esperienze di degustazione ancora più ricche».

L’edizione si arricchisce di tre nuove segnalazioni: la foglia, per le aziende che perseguono la sostenibilità; la torre, per il valore del luogo di provenienza; la chiave, a indicare un vino molto versatile negli abbinamenti con il cibo.

QUALCHE GEMMA TRA LE GEMME

Ho provato a comporre la mia consueta compagine di calcio con undici delle gemme che ho apprezzato maggiormente.

Non è una classifica di valore assoluto, è una squadra. Con alcuni fuoriclasse affiancati ad altri esponenti di valore che equilibrano il gruppo. Ognuno con le sue caratteristiche e la sua eccellenza.

Proprio come deve essere composta una squadra vincente.

Barbaresco Sorì San Lorenzo 2020 – Gaja

Non capita spesso di poter godere di un vino di Gaja.

Questo San Lorenzo ha tanto frutto, freschezza e la giusta carica glicerica.

Una bocca rotonda, grazie a tannini vellutati che lasciano un’impronta piacevolmente dolce.

Un monumento di eleganza.

Barolo Vignarionda Ester Canale Rosso 2019 – Giovanni Rosso

Questa è un’etichetta premiata anche da Doctor Wine con 98/100 e dal Gambero Rosso con i Tre Bicchieri e la menzione di Rosso dell’Anno.

Qui prende 97, che per l’Ais è davvero tanto.

È una vigna vecchia nel cuore della Vigna Rionda. Fa 25 giorni di macerazione e 24 mesi di affinamento in botte grande.

È elegantissimo, fine e pieno. Un grandissimo vino.

Rasenta la perfezione.

Barolo Ginestra Casa Maté 2019 – Elio Grasso

Mi ha colpito al primo impatto il suo colore rosso rubino scintillante.

È floreale e fruttato, con piacevolissime note balsamiche.

Di bella struttura, è carnoso e rotondo. Riempie la bocca con tannini fini e una ammaliante morbidezza.

Da una delle vigne iconiche di Monforte d’Alba arrivano 16 mila bottiglie di un top wine con i fiocchi.

Barolo Ravera 2019 – Vietti

Questa menzione geografica aggiuntiva raramente tradisce e non lo fa neppure stavolta.

Il Ravera di Vietti ha tanto frutto carnoso che si combina con una intensa trama speziata. Ha anche ottimi tannini.

Bisogna soltanto avere la pazienza di aspettare a berlo, perché migliorerà ancora. Tanto.

Franciacorta pas dosé Riserva 2009 – Mosnel

Mosnel non sbaglia un colpo.

Quest’anno la gemma va alla Riserva pas dosé 2009, che lascia a breve distanza i consueti mostri sacri Parosè ed EBB.

Il campione che ho assaggiato aveva sboccatura 2021 e dodici anni di maturazione sui lieviti.

Combina, come di consueto, potenza a tanta eleganza.

Una grande bollicina a prevalenza Chardonnay, con presenza di Pinot Bianco e Nero.

Bolgheri Sassicaia 2020 – Tenuta San Guido

Che cosa si deve ancora dire del Sassicaia? Forse che l’attesa è talvolta superiore al risultato?

Certo, se ci si attende un vino da 100/100 di valutazione e poi lo si giudica appena qualche punto sotto, allora può succedere.

Chi vuole evitare di sentirsi influenzato dal nome dovrebbe degustarlo alla cieca. Riconoscerebbe quella morbidezza abbinata alla freschezza che lo rendono unico.

Montefalco Sagrantino 25 Anni 2019 – Arnaldo Caprai

Il Sagrantino di Montefalco è uno tra i vini più tannici che conosco, il giusto equilibrio tra frutto e astringenza lo trovano soltanto i grandi produttori.

Questa edizione del 25 anni è tra le migliori in assoluto.

Combina amarene in confettura con note speziate di caffè e tabacco; tannini importanti, ma vellutati, e sapidità preziosa.

Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Historical 2018 – Umani Ronchi

Mi piace il Verdicchio di Umani Ronchi, anche in questa versione molto ricercata denominata Historical.

C’è grande pulizia e finezza, abbinata a pienezza di gusto ed eleganza.

Finale sapido come deve sempre essere.

Notevole.

Rosso Piceno Superiore Roggio del Filare 2020 – Velenosi

Marianna Velenosi mi ha fatto assaggiare una splendida versione del Roggio del Filare.

Finezza ed eleganza connotano perfettamente questo blend a maggioranza Montepulciano e 30% di Sangiovese che affina un anno e mezzo in barriques nuove.

Sontuoso anche nella persistenza dei complessi sentori speziati.

Radix 2019 – Casale del Giglio

Sarà che ho una predilezione genetica per i vini da vitigno Bellone, ma con il Radix 2019 Casale del Giglio ha perfettamente centrato il bersaglio.

Paglierino dorato, il vino ha un gran bel naso ed entra morbido e rotondo all’assaggio.

Ha sostanza, pienezza ed intriganti note dolci unite a freschezza e salinità.

Riposa due anni in tonneau e altri dodici mesi in anfora.

Montepulciano d’Abruzzo Villa Gemma Riserva 2018 – Masciarelli

Confettura di ciliegie e gran bel corpo si combinano a note speziate e tostate molto eleganti.

Il tannino è avvolgente ma morbido.

Un Villa Gemma di enorme personalità e struttura, di lunghissima persistenza.

Condivido i 98/100 che gli assegna Vitae.

Questa è certamente una delle gemme più preziose dell’anno.

TUTTE LE GEMME DEL PIEMONTE

Barolo Bussia Vigna Colonnello Riserva 2017 – Prunotto

Barolo Falletto Vigna Le Rocche Riserva 2017 – Bruno Giacosa

BaroloVigna Rionda Riserva 2017 – Massolino – Vigna Rionda

Barbaresco Sorì Tildìn 2020 – Gaja

Barbaresco Costa Russi 2020 – Gaja

Barbaresco Sorì San Lorenzo 2020 – Gaja

Barbaresco 2020 – Gaja

Barolo Sperss 2019 – Gaja

Barolo Conteisa 2019 – Gaja

Barolo Vite Talin 2017 – Sandrone

Barolo 2019 – Bartolo Mascarello

Barolo Vignarionda Ester Canale Rosso 2019 – Giovanni Rosso

Barolo Monprivato 2018 – Giuseppe Mascarello e Figlio

Gattianra Molosino 2019 – Nervi

Gattinata Valferana 2019 – Nervi

Barolo Ginestra Casa Maté 2019 – Elio Grasso

Barolo Gramolere Riserva 2016 – Manzone

Barolo Vigna Cerretta 2019 – Conterno

Barolo Mosconi 2019 – Pira E. & Figli – Chiara Boschis

Barolo Via Nuova 2019 – Pira E. & Figli – Chiara Boschis

Barolo Cannubi 2019 – Pira E. & Figli – Chiara Boschis

Barolo Ravera 2019 – Vietti

Barolo Bricco Rocche 2019 – Ceretto

Barbaresco Vigneto Starderi 2020 – La Spinetta

Barbaresco Crichët Pajè 2015 – Roagna

Boca Plinius 2017 – Le Piane

Barolo Bricco Voghera Riserva 2013 – Azelia

Lessona 2018 – Proprietà Sperino

Barolo Bussia Cicala 2019 – Poderi Aldo Conterno

Barolo Bussia Romirasco 2019 – Poderi Aldo Conterno

Fabrizio Bellone