Questa settimana parte uno degli eventi più importanti dell’anno: il Salone del Libro. E per l’occasione abbiamo fatto due chiacchere con la direttrice, alla sua prima edizione al timone della manifestazione culturale.

Direttrice Benini, questa è la sua prima edizione al timone di questa grande manifestazione. Cosa pensa di aver aggiunto di suo, ad una macchina già ben rodata come il Salone del Libro?

La struttura del Salone, come io l’ho ereditata, è molto solida. Io ho portato in dote la mia formazione giornalistica. E quindi la mia abitudine a guardare il mondo in sezioni tematiche, come quando si realizza un quotidiano. Dunque ho aggiunto una suddivisione in sezioni, come delle vere proprie rubriche (7 in totale), guidate da eccellenze come Francesco Piccolo o Luciana Littizzetto.

Rubriche per osservare il presente da punti di vista differenti.

Infatti, proprio per questo ho costruito una redazione fatta di professioniste e professionisti dell’editoria, scrittrici e giornaliste per osservare il presente e trovare gli strumenti per raccontarlo.

Nelle ultime settimane è uscito uno studio, il quale ha spiegato l’impatto crescente, da un punto di vista economico, del Salone del Libro sull’economia della città. Lei pensa che questo trend possa proseguire?

Io mi auguro di si. I numeri, che danno il senso di quanto importante questo evento culturale, spero che ci sorprendano anche quest’anno in modo positivo. Ma ci sono anche altri aspetti ugualmente importanti, come la creazione di una comunità di lettori e del formazione di nuovi lettori, che sono capacità specifiche del Salone.

Annalena Benini, direttrice del Salone del Libro 2024

Quindi contribuire all’ampliamento della cultura.

Secondo me la vocazione di un evento come quello che stiamo raccontando è quella di mettersi al servizio della cultura. Questo è un nostro obiettivo fondamentale, che forse esce dai numeri.

Rimanendo sull’argomento. La scorsa edizione ha visto un successo molto importante, con oltre 200mila visitatori. Ma al tempo stesso altri numeri ci raccontano che una buona parte della popolazione legga meno di un libro all’anno. Lei come se lo spiega?

In verità, le vendite dei libri ci raccontano una realtà positiva. Il Salone, nello specifico, è un momento in cui gli editori cercano di esporre e mostrare i propri libri, portare le autrici e gli autori davanti ai lettori. Dunque è anche un evento commerciale. Io, in questo periodo di direzione del Salone, ho notato il grande lavoro delle case editrici per la lettura e per avvicinarsi ai futuri lettori. E il Salone permette proprio questo: un incontro tra lettori, autori e i libri.

Come da lei spiegato, l’edizione di quest’anno è divisa in sezioni. Una di queste, la sezione Romance. è curata da Erin Doom, molto apprezzata dai giovanissimi. Dunque un’edizione che guarda anche alle nuove generazioni di lettori?

Il Salone del Libro ha sempre posto grande attenzione al mondo dei ragazzi. Per questo ci sembrava necessario costruire una sezione Romance da affidare ad Erin Doom, che la massima esponente di questo fenomeno editoriale che muove molte copie in Italia e nel Mondo e che attira sempre più giovanissimi. E che quindi forma nuovi lettori e lettrici. Erin Doom dialogherà al Salone con i suoi omologhi e omologhe italiani e stranieri che hanno avuto grande successo nel Mondo, per cercare di raccontare la fragilità del presente.

Dunque il Salone va incontro ai giovani.

Ecco, il Salone del Libro cerca di fare proprio questo, andare incontro ai nuovi lettori e lettrici. E andare loro incontro non significa solo dare tante stimoli, ma significa proprio mettersi al loro ascolto. Proprio per questo al Salone troveremo una serie di incontri i cui protagonisti sono le ragazze e i ragazzi.

Cambiando argomento, il periodo precedente alla sua nomina a direttrice è stata preceduta da una serie di polemiche politiche. Visto che ormai è da diversi mesi che è a contatto con il mondo dell’editoria e della cultura, si è data una plausibile risposta al fatto che la politica cerchi di etichettare continuamente il mondo dell’arte, della cultura e della letteratura?

Innanzitutto devo specificare che da quando sono diventata direttrice, e cioè oltre un anno fa, non ho ricevuto alcuna pressione di tipo politico. Poi devo dire che proprio il mio modo di lavorare e di vivere è quello di evitare le etichette, che sono esemplificazione del reale, soprattutto quando ho a che fare con la letteratura. La letteratura è uno spazio libero, in cui le parole costruiscono mondi e queste non possono essere recintate.

Dunque che la politica resti al posto suo.

Si, anche perchè chi cerca di mettere delle etichette non ha un grande amore per la letteratura. Inoltre l’etichette rimarcano un concetto fermo e statico di cultura. La quale non è mai ferma. Si muove in continuazione, anzi, va in contro alle cose senza pregiudizi.

L’edizione 2024 del Salone presenta tantissimi incontri ed ospiti. Quale è l’ospite al quale tiene particolarmente?

Tengo molto a tutte e a tutti ovviamente. Però sono felice ed onorata che avremo Salman Rushdie in colloquio con Roberto Saviano, in un messaggio contro l’odio e sul potere della parola. Poi sono particolarmente lusingata di avere la lezione inaugurale di Elisabeth Strout, che è una delle mie scrittrici preferite.

Infine, per salutarci, le chiedo tre libri da consigliarci per entrare nel clima del Salone del libro 2024.

Il primo libro che posso consigliare è proprio quello di Salman Rushdie che si intitola “Coltello. Meditazioni dopo un tentato assassinio”, pubblicato da Mondadori nella versione italiana e che racconta in modo molto crudo l’attentato subito. Poi posso consigliare l’ultimo romanzo di Elisabeth Strout “Lucy davanti al mare” e l’ultimo romanzo di Alessandro Piperno “Aria di Famiglia”, che è appena uscito in libreria.

di Riccardo Minniti