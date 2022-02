Le scienze come professione in Italia. Incontro per le Superiori di GiovedìScienza, giovedì 17 febbraio alle 10

Quando sentiamo parlare di “fuga dei cervelli” ci immaginiamo un esodo di giovani brillanti che in Italia non trovano adeguata collocazione e trasferiscono i loro talenti all’estero.

La realtà è un po’ diversa, come sentiremo in questo incontro dalla viva voce dei protagonisti.

In diretta da un importante centro di ricerca, l’MBC dell’Università di Torino, e in collegamento da istituti stranieri, giovedì 17 febbraio alle 10, in diretta streaming su www.giovediscienza.it , i ragazzi delle Scuole secondarie di secondo grado potranno ascoltare le testimonianze di alcuni giovani che hanno trasformato la loro passione per la scienza in una professione.

Un appuntamento interattivo, un’occasione per gli studenti più giovani che si affacciano al mondo accademico e del lavoro per scoprire che temi come la mobilità internazionale, l’accumulare esperienze in ambiti anche molto diversi tra loro, possono essere parte fondamentale della formazione di chi oggi fa ricerca. I “cervelli” partono, ma tornano anche, carichi di nuove idee e motivazioni.

Modera l’incontro Edwige Pezzulli, ricercatrice all’Istituto Nazionale di Astrofisica e divulgatrice scientifica, conduttrice di Superquark+ e autrice per Rai Cultura, finalista del Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica con il libro Apri gli occhi al cielo e vincitrice del Premio Nazionale GiovedìScienza 2019.

Prenotazione obbligatoria compilando il form: https://www.giovediscienza.it/it/iscrizione-scuole