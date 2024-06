Letture e dialoghi per celebrare il Tour de France in arrivo a Torino il 1° luglio

Da giovedì 27 a domenica 30 giugno, in attesa dell’arrivo di tappa previsto per lunedì 1 luglio, il Salone Internazionale del Libro propone la rassegna letteraria “Tour à Turin”: otto incontri gratuiti dedicati al ciclismo e ai suoi racconti epici, con la partecipazione di autori, giornalisti, esperti e appassionati di bici.

Gli incontri si svolgeranno in due location d’eccezione: la sontuosa Sala delle Feste di Palazzo Madama e il Motovelodromo Fausto Coppi, luogo simbolo del ciclismo torinese.

Inoltre, sabato 29 e domenica 30 giugno il pubblico che assisterà ai talk potrà ammirare da vicino il trofeo della “Grand Depart”. Creato nel 2013 in occasione della centesima edizione del Tour de France, il trofeo celebra il passaggio di testimone tra i Paesi che ospitano la partenza della corsa a tappe ciclistica più importante del mondo, onore che quest’anno – per la prima volta – spetterà all’Italia. Un motivo in più per assistere agli incontri, che saranno a ingresso libero, con prenotazione consigliata su saltopiu.salonelibro.it.

Il programma

Giovedì 27 giugno, ore 17 – Motovelodromo, corso Casale 144

Presentazione del libro “Pantani era un dio” (66thand2nd, 2014) di Marco Pastonesi; modera Gian Luca Favetto

Giovedì 27 giugno, ore 19 – Palazzo Madama, piazza Castello

“Tutti Primi sul traguardo del mio cuore”, lectio di Fabio Genovesi sul Tour de France

Venerdì 28 giugno, ore 17 – Motovelodromo

“Scoprire il Piemonte in bicicletta”, presentazione del volume “In bici in Piemonte”, con Massimo Tocci (Presidente FIAB Torino Bici&Dintorni) e Giancarlo Cochis (consigliere)

A cura di Edizioni del Capricorno e FIAB Torino – Bici & Dintorni

Venerdì 28 giugno, ore 19 – Palazzo Madama

Presentazione del libro “Vicini alle nuvole. I grandi scalatori del ciclismo moderno” (Hoepli, 2023) con Luca Gregorio e Riccardo Magrini

Sabato 29 giugno, ore 11 – Palazzo Madama

Presentazione del libro “Cicliste per caso. L’Italia in bici sulle tracce di Alfonsina Strada” con Silvia Gottardi; modera Elisa Gallo (Fiab Torino e Bike Pride)

In collaborazione con Ediciclo editore e Vitamina C

Sabato 29 giugno, ore 17 – Palazzo Madama

“Il mondo visto da un ultra-cyclist”. Incontro con il ciclista estremo e scrittore Omar Di Felice; modera Marco Bo

In collaborazione con Baldini+Castoldi editore

Domenica 30 giugno – ore 11 – Palazzo Madama

Presentazione del libro “L’ultima volta che se n’è andato Pantani” (Mulatero Edizioni, 2024) di Gino Cervi, Andrea Schiavon, Gian Luca Favetto, Herbie Sykes

Domenica 30 giugno – ore 17 – Palazzo Madama

“Dentro i Tour di Gianni Mura”, letture selezionate dal libro “La fiamma rossa” (minimum fax, 2021) con l’attore Michele Di Mauro.

Il programma completo e aggiornato di tutti gli appuntamenti di ToRide è disponibile su www.turismotorino.org/torinotoride.